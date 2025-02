Mort de Michelle Trachtenberg : quelles sont les causes du décès de l'actrice de 39 ans ?

Michelle Trachtenberg a été retrouvée morte par sa mère mercredi, dans son appartement situé dans un complexe hôtelier de New-York. Pour l'heure, les causes du décès de l'actrice de 39 ans ne sont pas encore connues, et une autopsie doit apporter davantage d'explications. La police ne traiterait cependant pas sa mort comme "suspecte", et plusieurs médias avancent que sa mort pourrait être liée à des complications suite à une récente opération du foie.

26/02/25 - 23:08 - L’actrice découverte par sa mère dans son appartement

Selon les informations du New York Post, Michelle Trachtenberg a été retrouvée morte peu après 8 heures ce matin, par sa mère dans son appartement new yorkais. Elle serait morte de causes naturelles, à cause de complications suite à une greffe du foie. Une autopsie devra être réalisée dans les jours à venir.