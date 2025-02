Mort de Gene Hackman : le corps de sa femme aussi retrouvé, que sait-on du drame ?

L'acteur américain de 95 ans, doublement oscarisé, a été retrouvé mort aux côtés de son épouse, Betsy Arakawa, et de leur chien à leur domicile de Santa Fe. La police n'a pas encore révélé les causes du décès.

En direct

12:39 - Francis Ford Coppola "pleure la perte" de Gene Hackman Gene Hackman avait tourné sous la direction de Francis Ford Coppola en 1974, pour le film The Conversation, qui avait reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes la même année. Alors que les causes du décès de l'acteur restent encore à déterminer, le cinéaste américain a immédiatement pris la parole sur son compte Instagram pour rendre hommage à son ami disparu : "La perte d’un grand artiste est toujours cause de deuil et de commémoration : Gene Hackman est un grand acteur, inspirant et magnifique dans son travail et sa complexité. Je pleure sa perte et je célèbre son existence et sa contribution."

12:00 - La police a-t-elle des pistes pour expliquer la cause du décès de Gene Hackman ? Gene Hackman, son épouse et leur chien ont été retrouvés morts ce mercredi 26 février, au cours de l'après-midi, dans leur résidence du Nouveau Mexique. La cause de leur décès est pour l'heure inconnue. En revanche, le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a laissé entendre qu'à ce stade de l'enquête, la piste criminelle n'était pas retenue et qu'il n'y aurait "aucun danger immédiat" pour le voisinage. On ne sait pas encore non plus quand le couple est décédé. Pour l'heure, les autorités "attendent l'approbation d'un mandat de perquisition" pour faire la lumière sur cette affaire, a déclaré le shérif auprès du magazine Variety. Aucune piste n'a été officiellement évoquée dans les médias, même si les internautes se prêtent au jeu des spéculations sur les réseaux sociaux.

11:35 - Pourquoi le bureau du shérif ne donne pas les causes du décès L'AFP a contacté le bureau du shérif de Santa Fe pour confirmer ou non les causes du décès de Gene Hackman. Sans davantage de précision, selon l'agence. Mais pourquoi ? "Tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes au milieu d’une enquête préliminaire sur la mort et que nous attendons l’approbation d’un mandat de perquisition", a répondu Adan Mendoza, le shérif de Santa Fe, au magazine américain Vanity Fair. Il a toutefois tenu à rassurer le voisinage qu'il n'y avait "aucun danger immédiat pour qui que ce soit".

11:05 - Qui était l'épouse de Gene Hackman, également décédée ? L'épouse de Gene Hackman est également décédée ce mercredi au domicile qu'elle partageait avec l'acteur. Betsy Arakawa, de 32 ans sa cadette, était connue comme une pianiste de musique classique. Selon les informations du Daily Mail, le couple se serait rencontré au milieu des années 1980 dans une salle de sport où elle travaillait alors. Gene Hackman a toutefois fait savoir que leur relation aurait débuté après qu'il ait divorcé de sa première femme, Faye Maltese, en 1986, et que leur rencontre n'a pas été la cause de leur séparation. Le comédien et Betsy Arakawa se sont mariés en 1991. Depuis, ils vivaient paisiblement et loin des caméras à leur domicile de Santa Fe, et n'étaient plus apparus sur la scène publique depuis 2003.

10:33 - Ce que disent les autorités sur la mort de Gene Hackman Le shérif du comté de Sante Fe au Nouveau Mexique, Adan Mendoza, a confirmé la mort de Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa (ainsi que de leur chien) auprès du journal Santa Fe New Mexican. Ils ont été "retrouvés morts mercredi après-midi à leur domicile situé à Sunset Trail. L'enquête est en cours. Cependant, à ce stade, nous ne pensons pas qu'il y ait eu d'acte criminel". Il n'a toutefois pas encore donné les cause des décès.