Procès de Gérard Depardieu : Anouk Grinberg expulsée, demande d'annulation... Première journée d'audience sous tensions

Le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles s'est ouvert ce lundi dans une ambiance électrique. L'avocat de l'acteur a réclamé d'entrée de jeu l'annulation de la procédure. De quoi hérisser les parties plaignantes et leurs soutiens, dont fait partie Anouk Grinberg.

20:34 - Pour l'avocat de Gérard Depardieu, les plaignantes "craignent la vérité" Celui qui a demandé ce lundi une série de nouveaux actes l'assure : "La vérité sera établie." Au sortir de la salle d'audience, l'avocat de Gérard Depardieu, Me Jérémie Assous, estime que "tout élément objectif, incontestable et impartial est systématiquement refusé par les plaignantes". Pour lui, ces dernières "craignent la vérité, car la vérité est de notre côté. Gérard Depardieu n'a jamais agressé ces plaignantes", assure-t-il. Et de remarquer : "Il s'est excusé d'être grossier, direct, brutal, mais jamais il ne s'est excusé pour une agression sexuelle. On fait croire que ce sont des aveux. Ça n'a jamais été le cas !"

20:15 - L'audience suspendue L'audience, qui devait initialement se conclure à 19h30, en raison des problèmes de santé de Gérard Depardieu, a finalement pu être prolongée de près de 45 minutes pour que les parties plaignantes puissent répondre à l'avocat de la défense. Désormais, l'audience est suspendue. Elle reprendra mardi, à 9h30.

19:39 - Les parties plaignantes invitées à répondre malgré le temps écoulé L'avocat de Gérard Depardieu ayant terminé sa plaidoirie à 19h37 et son client ne pouvant pas rester plus de six heures en salle d'audience pour des raisons de santé, les parties plaignantes craignaient de ne pas avoir droit de réponse ce soir. Le président indique finalement qu'elles vont pouvoir prendre la parole. "Ça fait des heures qu’on vous prend pour des imbéciles", déplore notamment l'avocat de Sarah*, Me Vincent. Et de pointer : "On vous demande aujourd’hui une expertise en 2025 pour savoir si en 2021, il [Gérard Depardieu ndlr.] était capable de faire 160 mètres" à pied. Pour Me Vincent, "c’est ridicule de demander de nouveaux actes et le dossier contredit totalement ce qu’il vient de vous être dit". Me Durrieu Diebolt, avocate de la décoratrice, estime elle qu'il y a "suffisamment d’éléments", puisque trois témoins affirment qu'il y a eu un incident.

18:56 - Reprise de l'audience, un œil sur la montre pour les parties plaignantes Après une courte suspension d'une dizaine de minutes, censée permettre aux parties plaignantes et au parquet de prendre connaissance des documents apportés ce jour, en un seul exemplaire, par Me Jérémie Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, l'audience reprend. Le conseil de l'acteur est à la barre. "J'en ai sans doute pour plus d'une heure...", précise-t-il d'emblée, sans oublier de rappeler qu'en raison de la santé de son client, l'audience devra se conclure vers 19h30. Ce qui ne manque pas de susciter une "vague de soupirs" dans la salle d'audience, relaie la journaliste Noémie Schulz, présente sur place.

18:49 - Anouk Grinberg expulsée de la salle d'audience Alors qu'elle s'est agacée de l'attitude et des propos de l'avocat de Gérard Depardieu, l'actrice Anouk Grinberg, venue soutenir les plaignantes, a été contrainte de quitter la salle d'audience. L'ambiance sur place serait "électrique", rapporte Vincent Vantighem, journaliste de BFMTV.

18:32 - Nouvelle suspension de l'audience : doute sur la reprise de l'audience et exaspération d'Anouk Grinberg Le président a proposé une nouvelle suspension pour que les parties puissent prendre connaissance des demandes d'actes de Me Jérémie Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, celles-ci ne leur ayant pas été transmises avant. Alors que certains s'interrogent sur la reprise de l'audience après cela, le conseil de Gérard Depardieu rappelle que l'audience doit être levée dans tous les cas à 19h30. "Ça fera 6 heures, le médecin a dit pas plus de 6 heures d'audience" pour l'acteur, remarque-t-il. De quoi susciter l'indignation de certains, dont Anouk Grinbert. L'actrice a laissé échapper un cri d'exaspération en pleine salle d'audience. "Madame Grinberg a quelque chose à dire ?" s'est alors retourné vers elle, tout sourire, Me Jérémie Assous.

18:11 - Après une pause, l'audience reprend Après une suspension d'audience pour permettre le délibéré du tribunal sur les conclusions de nullité, le président fait savoir que le tribunal correction joint l'incident au fond concernant les conditions de nullité. Me Assous présente toutefois de nouvelles pièces dans le cadre de demandes d'actes. Elles n'ont pas été envoyées aux plaignants ni au parquet avant l'audience. "Quand on amène un seul jeu de conclusions au dernier moment, on est loin du contradictoire", s'agace le procureur. Les parties civiles dénoncent "manœuvre dilatoire sur manœuvre dilatoire pour faire perdre du temps d'audience".

16:59 - Les avocates des parties civiles contre-attaquent Au tour des parties civiles de s'expriment sur les nullités soulevées par l'avocat de Gérard Depardieu. "Je me demande si j'aurai le droit, moi aussi, à 1h46 de plaidoirie sur le fond", demande Me Claude Vincent, qui défend l'assistante-réalisatrice. Elle dénonce "des choses qui ne sont pas audibles", notamment "un mythe comme quoi ce serait une enquête à charge". Et de renchérir en dénonçant un traitement de faveur : "Jamais, si ça n'était pas Gérard Depardieu, vous n'auriez laissé plaider le fond du dossier au motif des conclusions de nullité."

16:23 - L'avocat de Gérard Depardieu demande l'annulation de la procédure Pendant plus d'1h30, Me Jérémie Assous a dénoncé la procédure. Il assure qu'il n'y a aucun témoin des deux agressions dénoncées et que "les principes les plus élémentaires ont été piétinés" lors de la procédure, taclant l'officier de police judiciaire mais aussi le ministère public. Il demande l'annulation de la procédure, qu'il juge "scandaleuse". Une pause de cinq minutes a été demandée avant la reprise des débats. Le rappel des faits, n'a pas encore eu lieu.

15:08 - L'avocat assure que personne n'a rien vu L'avocat de la défense, Me Assous, a dénoncé des "principes élémentaires piétinés" et souhaite déposer des conclusions de nullité dans ce dossier. Il assure que "de nombreuses personnes disent n'avoir été témoins d'aucune agression ni même d'incidents alors qu'elles étaient sur le tournage du film Les volets verts", comptabilisant 19 personnes dans ce cas et regrettant qu'aucune d'entre elles n'aient été entendu sur procès-verbal, et que personne n'ait entendu l'insulte obscène proférée à la décoratrice, alors que de nombreuses personnes se trouvaient dans le petit appartement qui servait aux décors du film, selon lui. Il dénonce "une chasse à l'homme bancale" dont l'objectif aurait été de "faire tomber le monstre sacré".

14:26 - Les conditions de la tenue du procès détaillées En raison de l'état de santé de Gérard Depardieu, des aménagements ont été prévus : les audiences ne dureront pas plus de six heures, avec une possibilité de pause toutes les 3 heures. L'acteur a le droit de se lever pendant l'audience, de manger des barres sucrées, a accès à des toilettes privées et à une salle de repos, et peut avoir accès à son téléphone pour prélever sa glycémie. Il n'est pas non plus exclu que le procès dure trois jours, au lieu des deux journées initialement annoncées.

14:03 - Fanny Ardant sera entendue demain Le président débute l'appel des témoins, avant que les plaignantes et l'accusé ne soient entendus. L'actrice Fanny Ardant fait partie des personnes appelées à la barre pour témoigner. La comédienne, amie de longue date de Gérard Depardieu, sera entendue comme témoin ce mardi 25 mars à partir de 13h30, et a quitté la salle d'audiences pour ce lundi. Rappelons que la comédienne, âgée de 76 ans, a participé au tournage du film Les volets verts en 2021. Les accusations d'agressions sexuelles ont été formulées dans le cadre de ce tournage.

13:50 - Un huis clos possible en cas de débordement Le procès de Gérard Depardieu a débuté. Le président a tenu à rappeler les règles d'usage pour ouvrir l'audience, tout en brandissant la menace du huis clos en cas de débordement : "Le tribunal souhaite que durant le temps d'audience, le silence soit parfaitement respecté pour que les parties puissent s'exprimer" a-t-il tenu à rappeler.

13:44 - Le procès va débuter, plusieurs personnalités présentes Gérard Depardieu a été invité à s'asseoir sur le banc des prévenus, signe que l'audience ne va pas tarder à débuter. Plusieurs célébrités sont présentes dans la salle selon le constat de plusieurs journalistes : Fanny Ardant, arrivée en dernier et s'est assise sur le banc du public. Karine Silla, ex-compagne de Depardieu, a aussi fait le déplacement, en compagnie de son mari Vincent Pérez qui a joué avec le comédien dans Cyrano. Du côté des plaignantes, on retrouve l'actrice Anouk Grinberg, qui a dénoncé le comportement de l'acteur de 76 ans il y a plusieurs mois, mais aussi Charlotte Arnould, qui est la première à avoir dénoncé l'acteur en l'accusant de viols dans un autre dossier (qui ne fait pas l'objet du procès ce lundi).