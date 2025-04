"C'est quelque chose dont on se remet jamais" : Anouk Grinberg dénonce les violences sexuelles vécues dans son enfance

Dans "Respect", autobiographie publiée jeudi 3 avril, l'actrice Anouk Grinberg dénonce les abus sexuels qu'elle a vécu dans son enfance.

Après avoir soutenu les femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles, Anouk Grinberg prend à son tour la parole sur les abus dont elle a été elle-même victime. Dans son autobiographie, Respect, parue le jeudi 3 avril 2025 aux éditions Julliard, l'actrice dénonce des violences sexuelles subies dans l'enfance et dans la sphère familiale, mais aussi sur les plateaux de tournage, accusant son ancien compagnon Bertrand Blier.

Anouk Grinberg décrit notamment cette fois où le beau-père de l'une de ses amies l'a pénétrée digitalement pendant qu'ils regardaient un film à la télévision. Elle était âgée de 7 ans. "J'étais comme morte", décrit la comédienne dans une interview au Nouvel Obs, assurant qu'elle ne "pouvait plus bouger" et qu'elle était "pétrifiée". Revenant sur le viol qu'elle a subi dans son enfance dans plusieurs interviews, la comédienne assure que son père n'a pas accepté la réalité et a continué à inviter son agresseur chez lui. "Mon père n'avait aucune intention de me nuire, se souvient-elle dans le Nouvel Obs. Il m'aimait, je l'aimais, mais il n'a pas compris".

"Je n'ai rien dit, plus jamais, après. On m'a fait taire", confie-t-elle, cette fois en interview dans La Grande Librairie. "Pas à coups de bâtons, ça ne se passe pas comme ça l'omerta. L'omerta, c'est quand on vous fait passer pour folle, menteuse, mythomane… et actrice, évidemment, comme si je cherchais la lumière".

Anouk Grinberg décrit d'autres agressions sexuelles dont elle a été victimes, notamment l'agression sexuelle incestueuse commise par son frère dans son adolescence. "Un crime sexuel, c'est quelque chose dont on ne se remet jamais", martèle de nouveau l'actrice face à Augustin Trapenard dans La Grande Librairie.

Accusations contre Bertrand Blier

Anouk Grinberg accuse également le réalisateur Bertrand Blier, décédé le 20 janvier 2025, d'avoir exercé une "emprise" sur elle. L'actrice a joué trois fois sous sa direction (Merci la vie en 1991, Un, deux trois soleil en 1993 et Mon homme en 1996) et a été sa compagne pendant plusieurs années.

"Il agissait en propriétaire de moi, il projetait constamment sur moi des fantasmes que j'étais censée incarner à l'écran", assure-t-elle dans son interview au Nouvel Obs. Elle décrit d'ailleurs le tournage du film Mon homme comme "une torture", assurant qu'il a "dépassé toutes les limites".

Anouk Grinberg est l'une des rares actrices à prendre publiquement la parole pour défendre les femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles, en particulier Charlotte Arnould (la première à porter plainte pour viols contre l'acteur). Plus largement, la comédienne dénonce depuis 2023 la complaisance qui règne dans le milieu du cinéma.