Russell Brand condamné à 10 ans de prison : le résumé de l'affaire

Le comédien britannique a été reconnu coupable de viol et agressions sexuelles au Royaume-Uni.

L'ancien acteur et humoriste Russell Brand a été condamné à 10 ans et six mois de prison après avoir été reconnu coupable de viol, et agressions sexuelles au Royaume-Uni, le 5 novembre dernier. Celui qui avait construit toute sa célébrité sur la provocation était accusé d'avoir violé l'une de ses fans et d'avoir agressé sexuellement trois autres femmes, dont une employée de Channel 4, entre 2004 et 2009. Durant le procès, il a plaidé non coupable et n'a montré "aucune émotion quand la peine a été prononcée", écrit l'AFP.

Russell Brand a été placé, dès l'annonce du verdict, en détention provisoire. Accusé par six femmes, il a été jugé innocent de deux autres accusations de viols et d'une agression sexuelle. La police londonienne a également annoncé l'avoir interrogé sur deux nouvelles accusations de viols. Le chef des forces de l'ordre, Mark Rowley, a d'ailleurs affirmé à la presse qu'il s'attendait à voir "beaucoup d'autres" accusations émerger contre l'ancien acteur et présentateur.

Ces accusations ont été révélées par une enquête médiatique conjointe menée parThe Sunday Times, et Channel 4 en septembre 2023. Russell Brand avait alors nié les accusations dans une vidéo publiée sur son compte Instagram : il y assurait que ses relations ont toutes été "consenties", et accusait alors le gouvernement britannique de chercher à le censurer. En raison des accusations dont il a fait l'objet, ses contenus ont été démonétisés par Youtube.

Russell Brand, une figure controversée

Animateur et humoriste, Russell Brand est une figure controversée au Royaume-Uni. S'il a joué dans les films Sans Sarah rien ne va, American Trip, Moi, moche et méchant ou encore Histoires enchantées, ce sont ses frasques qui ont fait le plus parler de lui : il est apparu déguisé en Oussama ben Laden sur MTV peu de temps après les attentats du 11 septembre et avait invité son dealer dans les studios (la chaîne le renvoie après ça).

Ses addictions à l'alcool et à l'héroïne, son court mariage à la chanteuse Katy Perry, et ses propos faisaient la une des tabloïds. Ces dernières années, il n'a pas manqué de propager des thèses complotistes, anti-vaccins et anti-médias sur sa chaîne Youtube. Il a également affiché son soutien à Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine.