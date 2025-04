Des "pratiques sexuelles humiliantes", l'humoriste Jérôme Niel accusé de violences conjugales par une ex-compagne

L'humoriste et Youtubeur Jérôme Niel est visé par une plainte pour violences conjugales, déposée par une ancienne compagne en mars 2025. Par l'intermédiaire de son avocat, le comédien dément ces accusations.

Une affaire qui pourrait faire grand bruit. Le Nouvel Obs révèle que l'humoriste Jérôme Niel est visé par une plainte pour "violences conjugales" déposée par une ancienne compagne en mars 2025. Elle accuse notamment le Youtubeur d'"abus de faiblesse psychologique" et d'"actes qui relèvent de l'agression sexuelle". Lola, une maquilleuse de 32 ans affirme avoir rencontré Jérôme Niel en 2016 via l'application de rencontres Tinder. À l'époque âgée de 23 ans, cette fait part d'une certaine emprise qu'avait le comédien sur elle : "C'était uniquement lui qui dirigeait (...) C'était quand il voulait, ou il voulait, à l'heure qu'il voulait", dit-elle. D'après elle, la relation est "marquée par un profond déséquilibre".

Le 9 novembre 2024, déjà, la jeune femme avait posté une story vidéo sur Instagram dans laquelle elle évoquait sa détresse et les "abus" qu'elle aurait subis pendant des années de relations avec Jérôme Niel, rapporte Le Nouvel Obs. "J'ai envie de mourir, j'ai voulu dire pourquoi", a-t-elle déclaré. Les semaines suivantes, elle continue à partager du contenu vidéo sur ses réseaux sociaux dans lesquels elle évoque "l'abus de faiblesse psychologique" dont elle aurait été victime et l'incitation à la prise de cocaïne à l'initiative de Jérôme Niel.

"Cette perversion m'a détruite"

Lola confie s'être fait diagnostiquer un trouble de la personnalité borderline en raison d'un traumatisme d'enfance dont elle a fait part au comédien : "Lorsque j'avais 6 ans, mon père me demandait de venir dormir avec lui pour finalement regarder des films pornographiques en ma présence", dit-elle. Problème, d'après elle, Jérôme Niel lui "proposait régulièrement de visionner des films pornographiques extrêmes, m'incitant à adopter des pratiques auxquelles je n'aurais jamais consenti en temps normal", à partir de l'année 2021. Des "pratiques sexuelles dégradantes et humiliantes" et "des actes qui relèvent de l'agression sexuelle", sont évoquées par la maquilleuse. Des propos qui concordent avec ceux de la psychothérapeute de la jeune femme, contactée par le média.

Pour rappel, dès novembre dernier, Lola avait déjà accusé Jérôme Niel d'"emprise" et d'"abus de faiblesse psychologique" dans des stories Instagram. Proche du domicile du Youtubeur, des tags "Jérôme Niel est un violeur" étaient alors apparus, obligeant la jeune femme à clarifier la situation sur ses réseaux sociaux : "Je parlais d'abus de faiblesse psychologique (...) Je m'excuse auprès de Jérôme et de ses proches pour cette grave confusion. Il n'empêche que cette perversion m'a détruite et qu'il existe d'autres abus que le viol", déclarait-elle.

Tête d'affiche de la saison 5 du programme "Lol : qui rit sort" sur Prime Vidéo, Jérôme Niel n'a pas tenu à réagir directement à cette affaire. En revanche, son avocate Me Dousselin assure que son client "dément l'entièreté des accusations pénales portées à son encontre et il se tiendra à la disposition de la justice pour répondre à ses questions". De plus, une plainte pour cyberharcèlement a été déposée, apprend-on.