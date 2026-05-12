Gene Hackman : il y a un an, l'hantavirus a joué un rôle dans sa mort et celle de son épouse

L'hantavirus avait déjà provoqué la mort de l'épouse de Gene Hackman le 26 février 2025, et a donc eu un impact sur le décès de l'acteur.

Un an avant l'alerte sanitaire, on parlait déjà de l'hantavirus. Le 26 février 2025, les corps de Gene Hackman et de son épouse ont été retrouvés à leur domicile de Santa Fe. Si ces deux morts posent rapidement question aux autorités, l'enquête révèle rapidement que la piste criminelle est écartée, tout comme celle de l'accident domestique ou de l'intoxication au monoxyde de carbone.

Selon les conclusions de l'autopsie, rapportées par le média américain Page Six, l'épouse de Gene Hackman, Betsy Arakawa, a succombé à l'hantavirus le 12 février 2025. Des rongeurs avaient élu domicile dans plusieurs dépendances de leur maison, et des traces de particules contaminées ont été retrouvées dans la grange du couple. Elle était âgée de 63 ans, et a été retrouvée morte à l'étage de leur demeure, dans la salle de bain.

Gene Hackman est mort d'une maladie cardiovasculaire

Gene Hackman est mort quelques jours plus tard, le 18 février 2025. Ce n'est toutefois pas l'hantavirus qui l'a tué, mais le décès de sa femme a eu des conséquences sur son état. Selon les conclusions du rapport officiel des autorités du Nouveau-Mexique, le l'acteur oscarisé n'avait pas mangé "depuis plusieurs jours" précédant son décès (son estomac était vide) et souffrait d'Alzheimer : il aurait donc vécu environ six jours seul, avec le cadavre de sa femme, sans le savoir très probablement, et sans être capable de se nourrir seul.

Dans le détail, le taux d'acétone de Gene Hackman était de 5,4 mg/dl, ce qui correspondrait à un jeûne prolongé, signe de dénutrition. Le comédien de 95 ans est finalement mort d'une maladie cardiovasculaire aggravée par la maladie d'Alzheimer. Le rapport d'autopsie "antécédents d'insuffisance cardiaque congestive", des "caractéristiques neurodégénératives compatibles avec la maladie d'Alzheimer", ainsi que des "modifications hypertensives chroniques graves" au niveau des reins. Les deux corps ont finalement été retrouvés neuf jours après le décès de l'acteur.