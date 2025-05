Brigitte Bardot sur BFMTV : les premiers extraits de l'interview événement

Brigitte Bardot a accordé une interview à BFMTV, diffusée lundi, sa première apparition télévisée depuis plus de dix ans.

Elle n'a pas parlé devant une caméra depuis onze ans. Brigitte Bardot, 90 ans, s'exprimait jusque-là via des lettres. Elle a finalement accepté de se confier au micro de Steven Bellery, chef du service culture de BFMTV, dans une interview événement diffusée à partir de lundi 12 mai.

Sa dernière interview télévisée date de 2014, sur France 2. Elle s'était entretenue avec Laurent Delahousse. "Je n'ai pas pu résister aux lettres qu'il m'a envoyées et aux coups de téléphones adorables qu'il m'a donnés afin de me faire céder", avait-elle expliqué à TV Mag. Onze ans plus tard, revoici à l'écran la célèbre actrice, mannequin, danseuse, chanteuse, écrivaine et militante des droits des animaux.

"Bah alors ? Ça va très bien !"

"Elle parle de tout. Ses combats. Sa vie. Son caractère. Sa beauté. Le cinéma. La musique. Vieillir. Son image. L'époque. Pourquoi elle a tout arrêté en 1973. Un moment… rare", explique le journaliste sur X. La défense des animaux, sa lutte contre la chasse à courre, mais aussi des confidences sur le cinéma et la chanson seront au rendez-vous lors de l'entretien.

La santé de l'idole de la Nouvelle Vague et de la sex-symbol inquiétait. En juin 2024, "BB" aurait été victime de plusieurs malaises à la suite de fortes chaleurs. "Je ne supporte plus les canicules. C'est très très dur. La canicule, physiologiquement, pour un être de bon âge, c'est impossible à surmonter", confiait alors l'ex-actrice au micro de RTL. Elle assurait toutefois ne pas avoir peur pour sa vie. "La fin de notre vie, c'est de mourir, c'est notre destin."

"Bah alors ? Ça va très bien !", peut-on entendre dans les premières images de l'interview, diffusées sur les réseaux sociaux. Brigitte Bardot, fidèle à elle-même, s'exprime avec énergie, sans langue de bois. Et avec des animaux en prime : sur les images, on peut voir son chien venir régulièrement à côté d'elle. Des morceaux de l'interview seront diffusés toute la journée à partir de 7 heures 45, avant de retrouver l'entretien en intégralité à 21 heures le soir-même.