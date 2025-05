"Ce sont les meilleurs qui partent en premier" : Dany Boon réagit avec humour à de fausses rumeurs

Victime d'un accident de la route lundi, Dany Boon a fait l'objet de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. L'acteur a tenu à rassurer ses fans, à sa façon !

Certains sites l'annonçaient mort, heureusement à tort ! Dany Boon a bel et bien été victime d'un accident de la route lundi dernier, mais il n'a pas perdu son sens de l'humour. Sur Internet, de fausses rumeurs l'annonçaient mort suite à sa collision avec un autre véhicule. Le comédien, qui revenaient d'une sortie familiale au parc attraction Europe Parks, a été légèrement blessé. Pour autant, des articles plus alarmistes le disaient décédé.

Loin de se laisser démonter, Dany Boon a répondu aux rumeurs à sa façon : avec humour. Sur Instagram, le comédien a filmé un article, avant de se montrer face caméra, vivant évidemment, et très bien portant" : "ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers", a-t-il d'abord commenté.

"J'ai du mal à l'accepter je vous le cache pas, c'était très soudain comme souvent les décès", a-t-il continué sur sa lancée. J'ai même le sentiment que je n'y crois toujours pas. Je suis dans le déni de ma mort, je suis à mort dans le déni ou dans le déni à mort, ou les deux". Puis d'ajouter qu'il est "pour le don d'organe", mais avec un avertissement : "attendez juste un tout petit peu avant de me les prélever".

Plus sérieusement, Dany Boon a assuré aller "très très bien" après l'accident de la route survenu lundi, et s'est agacé de ces fausses rumeurs :"On lit un nombre de conneries sur Internet, méfiez-vous des fake news." En effet, il n'y a pas eu de blessé grave suite à la collision sur l'A4, "tout s'est bien terminé, ce n'était que des dégâts matériels". Le comédien en a profité pour remercier ses fans pour leurs messages, les gendarmes et les pompiers "qui sont intervenus très très vite", ainsi que les gendarmes, les urgences de Metz, "qui ont été tous formidables". Avant de rappeler qu'il sera bel et bien de retour sur scène dans les prochains jours... "avec une autre voiture !"