"Ça sert à rien" : Brigitte Bardot évoque sa santé déclinante, ce dont elle ne veut pas parler

Brigitte Bardot fait sa première apparition télévisée en onze ans ce soir sur BFM TV. Dans des extraits, l'actrice de 90 ans s'est déjà confiée sur son état de santé.

Active à travers des lettres publiées sur les réseaux sociaux pour défendre la cause animale, Brigitte Bardot ne s'était plus exprimée face caméra en onze ans. L'ancienne actrice de 90 ans a cependant accepté de se confier auprès de Steven Bellery, chef du service culture de BFM TV, dans une interview exclusive. Elle est diffusée ce lundi 12 mai à 21 heures sur la chaîne d'information en continu.

Dans un premier extrait partagé sur le réseau social X, Brigitte Bardot a eu droit à la traditionnelle question sur son état de santé. Et l'ancienne actrice, mannequin, désormais très active dans la défense des droits des animaux, assure que "ça va très bien !" avant de rire. Le journaliste Steven Bellery enchaîne, assurant qu'elle ne se plaint jamais de son état.

"Ça sert à rien", répond Brigitte Bardot avec habituelle franc-parler "ça emmerde tout le monde, et ça sert à rien. Je garde pour moi." Elle n'en dira pas beaucoup plus sur son état de santé dans ce premier extrait mis en ligne par BFM TV, ajoutant simplement qu'elle refuse de se plaindre et qu'elle préfère être positive et enthousiaste pour ne pas "emmerder tout le monde".

Il faut dire que son état de santé a pu inquiéter ses fans ces dernières années. Brigitte Bardot a notamment été victime de malaises à la suite de fortes chaleurs, en juin 2024. Elle se confiait alors au micro de RTL à ce sujet : "Je ne supporte plus les canicules. C'est très très dur. La canicule, physiologiquement, pour un être de mon âge, c'est impossible à surmonter". Elle assurait toutefois ne pas avoir peur pour sa vie. "La fin de notre vie, c'est de mourir, c'est notre destin."

L'état de santé de cette idole de la Nouvelle Vague n'est évidemment pas le seul sujet traité au cours de cette interview exclusive, de 45 minutes : "Elle parle de tout. Ses combats. Sa vie. Son caractère. Sa beauté. Le cinéma. La musique. Vieillir. Son image. L'époque. Pourquoi elle a tout arrêté en 1973. Un moment… rare", explique le journaliste sur X. La défense des animaux, sa lutte contre la chasse à courre, mais aussi des confidences sur le cinéma et la chanson seront au rendez-vous lors de l'entretien.

Des morceaux de l'interview sont diffusés toute la journée depuis 7h45, avant de retrouver l'entretien en intégralité à 21 heures le soir-même sur BFM TV.