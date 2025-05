Ce réalisateur avait porté une saga culte à l'écran, il a été emporté par un cancer

Il avait signé deux films de l'une des franchises cinématographiques les plus populaires de ces dernières années : ce réalisateur américain est mort à 71 ans.

Hollywood est en deuil depuis le 9 mai dernier. Un cinéaste très éclectique, qui a travaillé sur plusieurs programmes phares dont une saga cinématographique extrêmement populaire (plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial pour la trilogie, 10 millions de spectateurs en France) et une série Netflix acclamée par la critique, est décédé la semaine passée. Il est mort "paisiblement dans son sommeil" à son domicile de Los Angeles, après avoir "lutté pendant plusieurs années" contre un cancer du cerveau, a détaillé l'un de ses porte-paroles auprès de la presse américaine.

James Foley était âgé de 71 ans. Né à New-York, il a débuté sa carrière de cinéaste dans les années 1980. C'est à lui qu'on doit la comédie dramatique Reckless, sortie en 1984. Ce premier film lui ouvre timidement les portes d'Holllywood, où il se fait un nom quelques années plus tard, en signant Glengarry, film avec Al Pacino sorti en 1992.

James Foley a réalisé les deux derniers épisodes de la saga "50 nuances de Grey". © David Fisher/Shuttersto/SIPA (publiée le 12/05/2025)

Sa filmographie est composée de plusieurs longs-métrages qui ne sont, certes, pas devenus des classiques, mais qui lui ont permis de s'imposer comme un réalisateur confirmé : c'est le cas d'Obsession mortelle (avec Mark Wahlberg et Reese Witherspoon en 1996), L'héritage de la haine (avec Chris O'Donnell et le regretté Gene Hackman, en 1996) ou encore Dangereuse séduction qui a réuni Bruce Willis et Halle Berry en 2007.

Mais ce n'est évidemment pas tout : James Foley est surtout connu comme le réalisateur de deux films de la saga Cinquante nuances de Grey. Il a en effet signé les deux suites du film érotique au succès mondial, Cinquante nuances plus sombres en 2017 et Cinquante nuances plus claires en 2018. Le premier opus, sorti en 2015, avait alors été réalisé par Sam Taylor-Johnson.

On doit également au réalisateur américain d'avoir signé, entre 2013 et 2015, douze épisodes de la série House of Cards, programme de Netflix très populaire avant que les premières accusations contre son acteur principal Kevin Spacey ne tombent. Hollywood perd ainsi un réalisateur versatile qui n'avait pas peur de tester plusieurs genres.