"Je ne savais pas que..." : Jennifer Lawrence se confie sur ses enfants et sa maternité

En conférence de presse au Festival de Cannes, Jennifer Lawrence est revenue sur son expérience de la maternité et ce que ses enfants ont changé dans sa vie.

Déjà oscarisée, Jennifer Lawrence n'avait pas attendu le Festival de Cannes pour prouver au monde qu'elle était une grande actrice. La star révélée dans les sagas Hunger Games et X-Men (dernière version) fait une nouvelle fois preuve de son incroyable talent dans l'intense Die my love. Dans ce film de Lynne Ramsay, présenté en compétition long-métrage, elle incarne Grace, une jeune mère qui souffre de dépression post-partum aux 6 mois de la vie de son fils. Ce drame use de tous les moyens pour montrer la violence de ce que traverse ce personnage, ce qui va déliter son couple avec Jackson (Robert Pattinson).

L'actrice a tourné ce film enceinte de 4 mois, ce qui lui a permis de "plonger dans toutes les émotions" de son personnage, confie-t-elle en conférence de presse. Dans la vie, Jennifer Lawrence est elle-même maman de deux enfants avec son mari, le marchand d'art Cooke Maroney. C'est pourquoi els journalistes présents en conférence de presse pour Die my love ont interrogé l'actrice américaine sur son propre rapport à la maternité, l'amenant à révéler ce que ses enfants avaient changé dans sa vie, personnelle évidemment, mais également personnelle.

Jennifer Lawrence incarne une femme en dépression post-partum dans "Die my love". © Okasha

Elle a ainsi été particulièrement ému par le propos du film et "le sentiment d'être isolée après un accouchement", sujet de Die my love. "Dune manière générale, ce que dit ce scénario sur les femmes après l'accouchement m'a bouleversée..." Avant d'enchaîner sur son propre rapport à la maternité.

"Les enfants font partie de chaque décision que vous prenez dans votre vie", explique Jennifer Lawrence, qui confirme que ses enfants ont "changé sa vie". "Ils m'ont aussi appris... Je ne savais pas que je pouvais ressentir des choses aussi profondes. Mon travail est étonnement lié aux émotions que j'éprouve et ça m'a ouvert les yeux sur le monde. Mes enfants ont changé ma vie dans le bon sens du terme, ils ont aussi changé mon potentiel de créativité". Et de conclure, avec son humour légendaire : "Si vous voulez devenir actrice ou acteur, je vous recommande de faire des enfants (rires)".

A ses côtés, Robert Pattinson, également père d'un enfant avec sa compagne, la chanteuse Suki Waterhouse, n'a pas échappé lui non plus aux questions sur sa parentalité : "Avoir un bébé vous donne un relent d'inspiration et d'énergie, c'est incroyable. Cela m'a revigoré, ça m'a donné une autre approche de mon travail, et on devient une personne complètement différente." Leur prestation dans Die my love est à découvrir en salle de cinéma dans les prochains mois, à une date qui n'est pas encore connue.