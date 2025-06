Une première victoire de Blake Lively dans son combat contre Justin Baldoni, mais l'affaire est loin d'être terminée

L'actrice a obtenu une première victoire contre le réalisateur de "Jamais plus" dans la bataille judiciaire qui les oppose depuis plusieurs mois.

Blake Lively a remporté une première victoire judiciaire contre Justin Baldoni. Lundi 9 juin, un juge américain a rejeté la plainte en diffamation déposée par le camp du réalisateur du film Jamais plus contre le New York Times, qui avait relayé les accusations de l'actrice américaine contre l'acteur de la série Jane the Virgin. Le juge Lewis J. Liman, de la cour de Manhattan, a précisé que le média n'avait fait que publier des informations contenues dans une plainte déposée devant un tribunal de Californie, tout en prenant soin de demander une réaction à la partie adverse.

Justin Baldoni avait également accusé Ryan Reynolds de l'avoir fait passer pour un prédateur sexuel auprès de l'agence artistique WME. Le juge Liman a toutefois rejeté ces accusations, et l'équipe de l'acteur n'a pas réagi. De son côté, le camp Lively s'est félicité d'une "victoire totale" face à "la plainte en représailles". Notons toutefois que son équipe légale avait retiré, quelques jours plus tôt, deux accusations qu'elle avait proférées contre Justin Baldoni, concernant l'état de détresse émotionnelle et de négligence qu'aurait subie l'actrice.

Cela ne met toutefois pas fin à la bataille judiciaire qui oppose les deux stars depuis plusieurs mois. Le 20 décembre 2024, Blake Lively avait porté plainte pour harcèlement sexuel contre Justin Baldoni pour des faits qui seraient survenus sur le tournage du film Jamais plus, adaptation du best-seller de Colleen Hoover, sorti à l'été 2024. Elle a également porté plainte pour diffamation.

Elle accuse également l'acteur et réalisateur d'avoir mené, par le biais de ses conseils, une campagne de dénigrement massive contre elle suite à une réunion au cours de laquelle elle aurait dénoncé "le harcèlement sexuel répété et d'autres comportements dérangeants" de Justin Baldoni et d'un producteur. Le procès est fixé au mois de mars 2026 et se tiendra devant le tribunal fédéral de New York.

Les accusations de Blake Lively

Dans un article du New York Times (qui n'est donc plus inquiété de la plainte en diffamation déposée par l'équipe de Justin Baldoni), on en apprenait davantage sur ce dépôt de plainte : la star de Gossip Girl a dénoncé des baisers imposés, des discussions sur des sujets privés (le poids ou la religion de l'actrice, la vie sexuelle de l'acteur de manière inappropriée ou "son ancienne addiction au porno"), mais également des discussions sur le père de l'actrice décédé. Elle a également accusé l'un des producteurs, Jamey Heath, de lui avoir montré une vidéo de sa femme nue donnant naissance, et elle assure que les deux hommes seraient entrés dans sa loge lorsqu'elle était nue, dont "une fois alors qu'elle donnait le sein à son nourrisson", et ce, à chaque fois sans son autorisation.

L'épouse de Ryan Reynolds raconte aussi qu'après avoir exprimé son malaise lors d'une réunion de travail, des commentaires négatifs à son sujet ont émergé sur les réseaux sociaux, les forums et les articles de presse. Le New York Times relate dans son article des "messages privés" qui témoigneraient d'une volonté de nuire à sa réputation. L'actrice assure que Justin Baldoni aurait également multiplié les contenus dénonçant les violences conjugales (thème du film Jamais plus) dans le but de "protéger son image publique" avant que les accusations de l'actrice ne deviennent publiques.

"J'espère que mon action en justice contribuera à lever le voile sur ces sinistres tactiques de représailles visant à nuire aux personnes qui dénoncent des comportements répréhensibles et à protéger les autres qui pourraient être ciblés", avait alors ajouté Blake Lively auprès du New York Times.