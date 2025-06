"C'est un jour difficile" : le message de la fille de Bruce Willis n'est pas rassurant sur l'état de santé de l'acteur

Rumer Willis a adressé un poignant message à Bruce Willis à l'occasion de la Fête des pères, évoquant l'état de santé de l'acteur américain atteint de démence.

La Fête des pères est un moment plus facile à vivre pour certains que pour d'autres. C'est ce que Rumer Willis, fille des comédiens Bruce Willis et Demi Moore, n'a pas manqué de rappeler sur son compte Instagram, ce dimanche 15 juin 2025. L'actrice américaine de 36 ans s'est fendue d'un long et poignant message pour lui rendre hommage, mais également évoquer ce que cette journée évoque pour elle avec un père malade.

Car Bruce Willis a mis fin à sa carrière d'acteur en 2022. Sa famille avait alors annoncé dans un communiqué commun qu'il souffrait d'une aphasie, ce qui affecte ses capacités cognitives et l'empêchent de travailler. L'année suivante, ses proches ont précisé le diagnostic : Bruce Willis est atteint d'une dégénérescence lobaire frontotemporale, une maladie neurodégénérative, plus communément appelée "démence", qui peut entraîner des modifications du caractère et du comportement, mais également des difficultés de langage.

© Capture d'écran Instagram @rumerwillis

C'est dans ce contexte que Rumer Willis a assuré que la Fête des pères était "un jour difficile" pour elle. La suite de son message n'est pas très rassurant sur l'état de santé de la star de films d'action : "Je ressens une profonde douleur dans ma poitrine quand je te parle et que je te raconte tout ce qui se passe dans ma vie […]. J'aurais aimé te poser plus de questions, j'aurais aimé que tu puisses encore tout me raconter", écrit la fille de Bruce Willis en s'adressant à son père. "Je sais que tu ne voudrais pas que je sois triste aujourd'hui, alors je vais essayer d'être reconnaissante en me rappelant la chance que j'ai que tu sois mon père et que tu sois toujours avec moi, que je puisse encore te tenir dans mes bras, t'embrasser sur la joue et te caresser la tête."

Par la suite, elle évoque sa propre fille, petite-fille de l'acteur de la saga Die Hard, dont "les yeux s'illuminent" quand il la voit. "Je t'aime tellement, papa", conclut Rumer Willis. "Bonne fête des pères. J'envoie de l'amour à tous ceux qui sont dans le même bateau que moi ou qui ont perdu leur père, aux mères célibataires qui sont aussi papas, au futur papa de mon bébé…"

Rumer Willis n'est pas la seule à avoir eu une pensée pour Bruce Willis ce dimanche 15 juin. Son épouse, Emma Heming, avec qui il a eu deux filles, a posté un message poignant, déclarant que ces "journées symboliques [la] remuent beaucoup". "Je suis profondément triste aujourd'hui", a-t-elle déclaré, assurant espérer que "les choses soient différentes pour lui et plus légères pour notre famille".

L'épouse de Bruce Willis a également souhaité une bonne Fête des pères "à tous les pères qui vivent avec un handicap ou une maladie, qui sont présents comme ils le peuvent et à tous les enfants qui se montrent présents pour eux". Elle assure ainsi que Bruce Willis apprend à ses filles "la résilience, l'amour inconditionnel, et la force tranquille de simplement être présent". "L'amour s'approfondit. Il s'adapte. Il reste, même quand tout le reste change", conclut-elle.