Brad Pitt : son premier tapis rouge en amoureux avec sa compagne Ines de Ramon

Brad Pitt a pris la pose pour la première fois sur un tapis rouge avec sa compagne Ines de Ramon, pour l'avant-première new-yorkaise du film "F1".

Quelques mois après avoir finalisé son divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt s'affiche enfin au bras de sa nouvelle compagne. Ce lundi 16 juin, l'acteur américain de 61 ans faisait crépiter les flashs des photographes pour l'avant-première new-yorkaise de son dernier film, F1, dans lequel il tient le rôle principal. Pour l'occasion, l'acteur américain a validé une nouvelle étape de sa relation amoureuse avec Ines de Ramon : leur premier tapis rouge en tant que couple.

Le couple Brad Pitta - Ines de Ramon avait été officialisée lors de la Mostra de Venise en septembre 2024, mais le comédien et la directrice de la marque de bijoux Anita Ko n'avaient pas posé ensemble sur le tapis rouge : Ines de Ramon avait laissé son compagnon faire le show avec George Clooney, avec qui il venait présenter Wolfs. Le couple ne fait que très peu d'apparitions publiques. Ce lundi 16 juin en revanche, les deux amoureux sont apparus très complices depuis leur sortie d'hôtel jusqu'au traditionnel photocall.

Trois jours avant l'avant-première de F1, Brad Pitt et Ines de Ramon avaient été photographiés lors d'un dîner avec un autre couple, Bradley Cooper et Gigi Hadid. Selon le magazine People, Brad Pitt et Ines de Ramon vivraient une relation amoureuse "sans pression".

Brad Pitt et Ines de Ramon : un couple "naturel", loin des turpitudes

Le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie, séparés depuis 2016, n'a été finalisé qu'en 2024. Le tout dans un contexte particulièrement tendu : Brad Pitt a été accusé de violences envers son ex-épouse et des membres de sa famille, accusations dont il a été blanchi par le FBI. Cependant, son fils adoptif, Pax, continue de l'accuser sur son compte Instagram. L'acteur ne voit plus ses six enfants, et certains ont clairement marqué leur distance vis à vis de leur père : sa fille biologique, Shiloh, a changé de nom de famille à sa majorité, décidant d'abandonner son patronyme et se fait désormais appeler Shiloh Jolie.

Dans ce contexte, Ines de Ramon, de près de 25 ans sa cadette, serait une "présence apaisante et soutenante" pour Brad Pitt, dont la vie privée mouvementée a fait la une des tabloïds ces dernières années. "Leur relation est fluide et naturelle", assure une source proche du couple au média américain People. "Ines a apporté beaucoup de paix dans la vie de Brad". Suffisamment en tout cas pour enfin afficher leur amour devant les caméras !