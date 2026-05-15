Marion Cotillard et Guillaume Canet : quelle est leur relation depuis la rupture ?

L'ancien couple phare du cinéma français se réunit pour la première fois depuis la rupture au Festival de Cannes pour présenter "Karma", le nouveau film du réalisateur dans lequel joue son ex-compagne.

Séparés à la vie, mais pas à l'écran. Un an après l'annonce de leur rupture amoureuse, Guillaume Canet et Marion Cotillard se retrouvent pour un événement professionnel. Le dernier film du réalisateur, Karma, est projeté hors compétition au Festival de Cannes ce vendredi 15 mai 2026. Et Marion Cotillard y incarne l'un des rôles principaux avec Denis Ménochet.

Marion Cotillard et Guillaume Canet ont annoncé leur séparation peu après le tournage, qui s'est achevé le 28 mai 2025, mais l'ancien couple a partagé le même enthousiasme à l'annonce de la sélection du film au Festival de Cannes. "Après ces deux années de travail… De détails, de doutes, de joies… Karma est terminé… enfin je crois…Cannes j-7 !", a écrit Guillaume Canet sur son compte Instagram la semaine passée, en mentionnant l'équipe du film (dont Marion Cotillard) dans son post. La comédienne assurait, un mois plus tôt, sa "joie d'être de retour à Cannes avec Karma".

Marion Cotillard et Guillaume Canet dans le respect mutuel

Marion Cotillard et Guillaume Canet font donc la promotion de cette dernière collaboration publiquement (laissant entendre qu'il n'y aurait pas d'animosité dans leur relation actuelle). La relation actuelle entre les deux moitiés de l'ancien couple n'a pour l'instant fait l'objet d'aucun commentaire dans la presse ou même dans les tabloïds. Il n'y a pas eu d'état de dispute ou de déchirement suite à la rupture, comme cela a pu être le cas avec d'autres couples de célébrités.

Marion Cotillard partageait même encore son admiration et son respect pour le travail de son Guillaume Canet dans les colonnes de Madame Figaro, le 12 septembre dernier : "On aime travailler ensemble. C'est un réalisateur exceptionnel et un très grand directeur d'acteurs." Et d'ajouter : "Je sais qu'il aime mon travail. Et moi, j'adore être dirigée par lui, j'ai une admiration sans bornes pour lui en tant que réalisateur." Le respect et l'admiration professionnels semblent, au moins, intacts.

Entre Marion Cotillard et Guillaume Canet, une rupture "d'un commun accord"

Pendant 18 ans, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont formé l'un des couples les plus solides du cinéma français. Jusqu'au vendredi 27 juin 2025, où les deux comédiens ont annoncé leur rupture par le biais d'un communiqué de presse transmis à l'AFP : les parents de Marcel, 13 ans, et Louise, 8 ans, avaient déclaré que cette séparation s'était faite "d'un commun accord" et (déjà) "dans une bienveillance mutuelle".

D'abord amis pendant de longues années, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont joué tous les deux dans le film Jeux d'enfant. Leur relation amoureuse a été officialisée en 2007, un an après le divorce de Guillaume Canet avec l'actrice Diane Kruger. Guillaume Canet et Marion Cotillard se sont ensuite retrouvés à de nombreuses reprises devant la caméra. Marion Cotillard a en effet joué dans plusieurs films de son ex, comme Les petits mouchoirs, Rock'n'Roll ou le controversé Astérix et Obélix : L'empire du Milieu.

Des rumeurs de séparation tenaces entre Marion Cotillard et Guillaume Canet

Avant d'officialiser leur rupture, Guillaume Canet et Marion Cotillard faisaient déjà l'objet de nombreuses rumeurs. En 2022 déjà, plusieurs magazines people annonçaient une séparation, dont Paris-Match, qui écrivait que le couple connaissait une crise et prenait ses distances. Des rumeurs qu'ils refusaient de commenter pour ne pas les alimenter.

Selon les tabloïds, Marion Cotillard serait partie vivre à Los Angeles, laissant son compagnon en France. Mais Guillaume Canet et Marion Cotillard étaient finalement apparus ensemble au Cap-Ferret lors de vacances. "À ce moment-là, ils avaient compris que la rumeur pouvait leur faire du mal. Ils ont donc décidé, à leur manière, de jouer le jeu", indiquait alors un proche à Paris Match.

Interrogé par Le Parisien en 2023, Guillaume Canet avait répondu aux rumeurs : "Nous sommes une famille normale, avec des moments difficiles à traverser, des reconstructions… et tout va bien". En mars 2024, l'acteur et réalisateur avait encore répondu aux spéculations sur le plateau de Sept à Huit, expliquant que le voyeurisme avait finalement motivé son film Rock'n'roll. "A un moment, il y avait un ras-le-bol que les gens se permettent de faire des raccourcis sur notre vie".

Le 10 janvier 2025, dans Legend sur Youtube face à Guillaume Pley, Guillaume Canet faisait de rares confidences sur son ancienne relation (avant leur séparation donc), assurant qu'ils pouvaient passer "par des périodes magnifiques et des périodes de merde, parce que ça fait très longtemps et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de vivre avec quelqu'un". Une déclaration qui, aujourd'hui, prend un tout autre sens.