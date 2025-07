Guillaume Canet et Marion Cotillard séparés : avant l'annonce, déjà des signes qui alimentaient les rumeurs

Alors qu'ils formaient l'un des couples phares du cinéma français, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont annoncé leur séparation après 18 ans de vie commune et deux enfants.

C'était l'un des couples les plus solides du cinéma français. Guillaume Canet et Marion Cotillard ont annoncé leur rupture le vendredi 27 juin 2025, après 18 ans de vie commune. C'est par le biais d'un communiqué de presse transmis à l'AFP que les parents de Marcel, 13 ans, et Louise, 8 ans, ont annoncé leur décision. Ils ont déclaré que cette séparation s'est faite "d'un commun accord", "dans une bienveillance mutuelle".

Cela faisait 18 ans que Marion Cotillard et Guillaume Canet étaient ensemble. D'abord amis pendant de longues années, ils ont joué tous les deux dans le film Jeux d'enfant. Leur relation amoureuse a été officialisée en 2007, un an après le divorce de Guillaume Canet avec l'actrice Diane Kruger. Guillaume Canet et Marion Cotillard se sont ensuite retrouvés à de nombreuses reprises devant la caméra. Marion Cotillard a en effet joué dans plusieurs films de son ex, comme Les petits mouchoirs, Rock'n'Roll ou Astérix et Obélix : L'empire du Milieu plus récemment. Ils ont achevé le tournage de leur dernier film ensemble, Karma réalisé par l'acteur avec son ex compagne au casting, le 28 mai dernier.

Des rumeurs de séparation tenaces

Avant d'officialiser leur rupture, Guillaume Canet et Marion Cotillard faisaient déjà l'objet de nombreuses rumeurs depuis de nombreux mois. En 2022 déjà, plusieurs magazines people annonçaient une séparation. Paris-Match avait en effet écrit que le couple connaissait une crise et prenait ses distances. Des rumeurs qu'ils refusent de commenter pour ne pas les alimenter.

Selon les tabloïds, Marion Cotillard serait partie vivre à Los Angeles, laissant son compagnon en France. Mais Guillaume Canet et Marion Cotillard étaient finalement apparu ensemble au Cap-Ferret lors de vacances. "À ce moment-là, ils avaient compris que la rumeur pouvait leur faire du mal. Ils ont donc décidé, à leur manière, de jouer le jeu", indiquait alors un proche à Paris Match.

Interrogé par Le Parisien en 2023, Guillaume Canet avait répondu aux rumeurs : "Nous sommes une famille normale, avec des moments difficiles à traverser, des reconstructions… et tout va bien". En mars 2024, l'acteur et réalisateur avait encore répondu aux spéculations sur le plateau de Sept à Huit, expliquant que c'est ce qui a motivé son film Rock'n'roll. "A un moment, il y avait un ras-le-bol que les gens se permettent de faire des raccourcis sur notre vie", avait-il alors déclaré.

Le 10 janvier dernier, dans Legend sur Youtube face à Guillaume Pley, Guillaume Canet faisait de rares confidences sur sa relation, assurant qu'ils pouvaient passer "pas des périodes magnifiques et des périodes de merde, parce que ça fait très longtemps et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de vivre avec quelqu'un". Une déclaration qui, aujourd'hui, prend un tout autre sens.