Mort de Michael Madsen : quelles sont les causes du décès de l'acteur fétiche de Tarantino ?

Michael Madsen est décédé le 3 juillet 2025 à l'âge de 67 ans. L'acteur américain était connu pour avoir joué dans des films de Quentin Tarantino, notamment les deux "Kill Bill" et "Reservoir Dogs".

L'un des gangsters les plus célèbres du cinéma nous a quittés. Michael Madsen, acteur connu pour avoir travaillé sur plusieurs films de Quentin Tarantino (notamment Kill Bill et Reservoir Dogs), est décédé jeudi 3 juillet dans la matinée. Il avait 67 ans. Son agent a fait savoir auprès de NBC News qu'il avait probablement succombé à un arrêt cardiaque. Le Hollywood Reporter nous apporte davantage de précisions sur sa mort : le comédien américain a été retrouvé inconscient dans sa maison de Malibu, en Californie. Le décès aurait été constaté par les adjoints du shérif de Los Angeles à 8h25. On ne sait pas qui a découvert le corps de l'acteur ou même s'il était encore en vie à ce moment-là. Les informations sur ce qui aurait mené à cet arrêt cardiaque restent inconnues.

Né en 1957 à Chicago, Michael Madsen a fait une grande carrière à Hollywood, avec plus de 300 films, souvent dans le cinéma de genre hors des carcans du cinéma américain. Michael Madsen était connu pour ses rôles brutaux, servis par son visage cabossé et sa voix grave reconnaissable entre toutes. On a pu le voir dans Donnie Brasco et Sin City, mais également Thelma & Louise ou Mulholland Falls. Mais c'est surtout pour sa collaboration avec le réalisateur américain Quentin Tarantino que celui qui était également connu pour écrire de la poésie était le plus connu.

Collaboration avec Quentin Tarantino

Comme le titre le magazine spécialisé Première ce vendredi matin, Michael Madsen était "une gueule culte" du cinéma de Quentin Tarantino, qui était également le parrain de son fils. On se rappelle de lui pour le personnage de Mr Blonde dans Reservoir Dogs, sorti en 1992. Il y incarnait un terrifiant gangster, et la scène de torture au cutter est restée dans les mémoires de nombreux cinéphiles. Mais ce n'est pas le seul film de Quentin Tarantino dans lequel on retrouve Michael Madsen : ils ont régulièrement collaboré ensemble.

L'acteur américain a notamment joué Bud, le frère de Bill dans Kill Bill 1 et 2, et on se rappelle tous de la fameuse scène dans la caravane. Il a également joué l'un des Huit Salopards, et a fait une apparition dans le rôle d'un shérif dans Once Upon a Time... in Hollywood. Contrairement à ce que l'on peut lire dans plusieurs médias, il n'a pas joué dans Pulp Fiction, même s'il a longtemps été considéré pour le rôle de Vincent Vega, qu'il refusera finalement et qui sera ensuite donné à John Travolta.