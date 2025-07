"Je ne voulais pas être de ceux qui..." : Michael Douglas a une bonne raison d'arrêter de jouer au cinéma

Âgé de 80 ans, l'acteur de Basic Instinct a annoncé ne plus vouloir tourner de films, et s'en est expliqué à l'occasion d'un festival.

Depuis les années 1960, Michael Douglas s'est illustré comme l'un des acteurs majeurs de sa génération. Fils de l'acteur Kirk Douglas, il se fait connaître dans Les Rues de San Francisco, avant d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur pour Wall Street. Mais le comédien s'est également illustré dans de nombreux succès, comme A la poursuite du diamant vert, Liaison fatale, The Game ou Basic Instinct, avant d'intégrer le MCU dans le rôle d'Hank Pym.

Aujourd'hui âgé de 80 ans, et après avoir combattu un cancer de la langue en 2010, le mari de Catherine Zeta-Jones s'est fait plus discret à Hollywood. On ne l'a plus vu au cinéma depuis 2022. Et ceci est lié à la volonté de l'acteur : Michael Douglas a en effet confié "ne plus avoir l'intention de retourner sur des plateaux de tournage".

© Profimedia//SIPA (publiée le 08/07/2025)

C'est ce qu'il a déclaré lors du Festival international du film de Karlovy Vary, en République tchèque, le 5 juillet 2025. "Je n'ai pas travaillé depuis 2022 parce que je me suis rendu compte que je devais arrêter. J'ai bossé dur pendant presque 60 ans, et je ne voulais pas être de ceux qui meurent sur un plateau de tournage", a-t-il expliqué pour justifier sa décision. Déjà en mai dernier, au micro de Deadline, il confiait qu'il ne reviendrait pas dans le MCU car il ne ressentait plus le "désir brûlant" de jouer.

La dernière fois qu'on a vu Michael Douglas à l'écran remonte à la mini-série télévisée Franklin, tournée en 2022 et dans laquelle le comédienne incarne l'un des pères fondateurs des Etats-Unis. Cette même année, il a également joué dans Looking Through Water, un drame actuellement en post-production qui devrait sortir dans les prochains mois.

Si le comédien doublement oscarisé annonce faire une (longue) pause, il ne "se considère pas officiellement à la retraite". "Si un projet exceptionnel se présente", a-t-il précisé, "je pourrais revenir. Mais sinon, je suis très heureux de simplement regarder ma femme travailler." En attendant, il confie passer ses journées à jouer au golf.