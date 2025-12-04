Mort de Matthew Perry : son médecin condamné à 30 mois de prison

Salvador Plasencia, le médecin qui avait fourni une vingtaine de flacons de kétamine à l'acteur de Friends, risquait jusqu'à 40 ans d'emprisonnement.

Plus de deux ans après le décès de Matthew Perry, mort à 54 ans des suites d'une overdose, les premières condamnations tombent. Le médecin Salvador Plasencia a été condamné à 30 mois de prison ce mercredi 3 décembre. Il encourrait jusqu'à 40 ans de prison. S'il n'est pas celui qui a fourni la kétamine qui a tué l'acteur, mais il a reconnu en juillet dernier d'avoir fourni et exploité l'addiction de l'acteur de Friends.

Salvador Plasencia avait "distribué une vingtaine flacons" de kétamine à Matthew Perry sur une quinzaine de jours, à l'automne 2023. Les flacons de kétamine coûtaient environ 12 dollars aux médecins impliqués dans l'affaire, mais auraient été revendus 2000 dollars à l'acteur. Ce dernier prenait initialement cet anesthésiant de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression, avant de devenir accro à cette substance.

L'accusation a estimé qu'il avait agi "sans but médical légitime", et avait organisé l'"exploitation" de l'interprète de Chandler dans Friends, après la rechute de la star dans ses problèmes d'addiction à l'automne 2023. Matthew Perry a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi le 28 octobre 2023. Souffrant de dépression et d'addiction depuis de nombreuses années, il a fait une overdose.

Le médecin se déplaçait également au domicile du comédien pour lui injecter de la kétamine, ou la fournir à son assistant, qui risque lui-même jusqu'à 10 ans de prison pour avoir contribué à fournir illégalement le médicament à l'acteur. Un SMS exhumé par les enquêteurs, datant de septembre 2023, était à ce titre édifiant : "Je me demande combien ce crétin va payer", a-t-il écrit au sujet de Matthew Perry, selon les enquêteurs.

Quatre autres personnes poursuivies

Quatre autres personnes sont poursuivies dans le cadre de l'enquête, parmi lesquels l'assistant personnel de l'acteur et un intermédiaire (qui ont accepté de plaider coupable), ainsi que Jasveen Sangha, connue comme la "reine de la kétamine". Cette dernière "assume la responsabilité de ses actes", a commenté son avocat Mark Geragos et risque jusqu'à 65 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort. Elle est accusée d'avoir vendu cet anesthésiant, légal mais qui doit être pris sous supervision, ayant tué la star de Friends.