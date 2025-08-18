Un an après la mort d'Alain Delon, ses enfants se sont-ils réconciliés ?

Alain Delon est décédé il y a un an, le 18 août dernier. Peu de temps avant, ses trois enfants se livraient une guerre juridique très médiatisée.

Cela fait exactement un an que les fans d'Alain Delon sont en deuil. L'icône du cinéma français est décédée le 18 août 2024, à l'âge de 88 ans. Il a succombé à un lymphome, nous rappelle Paris-Match. Ce décès est intervenu dans un contexte familial particulièrement tendu : après l'affaire Hiromi Rollin, ses trois enfants se sont déchirés par médias et tribunaux interposés au sujet de la santé de leur père et de leur héritage : d'un côté Anouchka, favorisée par son père depuis plusieurs années ; de l'autre ses deux frères, Anthony et Alain-Fabien.

Une trêve avait eu lieu au moment du décès, les trois enfants s'étant tous naturellement rendus aux obsèques. Et depuis ? Les relations ne semblent pas s'être beaucoup améliorées.

En février 2025, Alain-Fabien Delon, le benjamin, qualifiait la situation d'"anxiogène" à Paris-Match, en février : "Plutôt que de nous rapprocher, la mort de papa nous a divisés encore plus", déplore-t-il, ajoutant : "On n'arrive pas à se mettre autour d'une table pour discuter". En revanche, il assure être "très proche" d'Anthony. "Anouchka, elle, a choisi de n'échanger avec nous que par avocats interposés, ce qui ne facilite pas la tâche".

En mai dernier, Anouchka Delon assurait que ses frères et elle ne sont "ni dans une guerre, ni dans une réconciliation. Là, c'est le temps du deuil. Ça ne fait pas longtemps que notre père est parti, donc chacun gère sa douleur à sa manière." Plus cryptique, elle assure que leur père voulait les réunir avant son départ, "même si c'était une illusion de sa part, il savait que c'était très compliqué".

La question de l'héritage

Plusieurs médias assurent que la question de l'héritage pose question au sein de la fratrie. Anouchka Delon est à la tête de la société Alain Delon International Distribution, qui gère les royalties, les contrats, les licences et l'images du paternel. Le testament disait également que la moitié de l'héritage revenait à sa fille, la seconde serait partagée entre les deux garçons.

Alors qu'Anthony Delon assurait que tout était "acté" et qu'il ne contesterait pas les décisions de son père, en coulisses, les choses sont plus complexes. En février dernier, le média faisait de nouvelles révélations au sujet des tensions au sein de la fratrie : Alain-Fabien Delon expliquait alors que "tout est gelé", à l'exception de la société Adid en Suisse dirigée par Anouchka Delon, et que la succession "n'avance pas".

En parallèle, Anouchka Delon est en conflit juridique avec ses frères pour atteinte à la vie privée après qu'ils aient diffusés des enregistrements entre elle et son père, en janvier 2024. Le procès, initialement prévu pour avril 2025, a été reporté.

Hommage rendu à Douchy

Depuis, on ne sait pas si la fratrie a démêlé le noeud. Selon Paris-Match qui a sorti un nouvel article sur les relations de la fratrie ce dimanche, "douze mois plus tard, la guerre fratricide gronde encore". Mais la hache de guerre sera-t-elle enterrée pour cette journée symbolique ? Ce lundi, une journée spéciale en hommage à Alain Delon a lieu à Douchy : plaque commémorative, verre de l'amitié, projection d'un film avec Alain Delon à la salle des fêtes, un stade de foot renommé en son honneur... La ville se souvient de celui qui est enterré au sein de son domaine. La présence de ses enfants à l'hommage n'a, cependant, pas été confirmée. L'aîné, Anthony Delon, a partagé sur Instagram une promenade silencieuse au lever du soleil avec Loubo, le chien adoré du Guépard.