Millie Bobby Brown annonce être maman à 21 ans, "comme sa mère l'a été pour elle"

L'actrice de "Stranger Things" et son mari Jake Bongiovi ont annoncé avoir adopté une petite fille durant l'été.

C'est un carnet rose qui a provoqué une grande surprise sur les réseaux sociaux. Millie Bobby Brown, star de Stranger Things, a annoncé ce jeudi 21 août être maman. L'interprète de Eleven et son mari, Jake Bongiovi (le fils du chanteur Jon Bon Jovi) ont adopté un enfant il y a quelques semaines.

"Cet été, nous avons accueilli notre adorable petite fille par adoption", est-il écrit dans un message posté sur Instagram. Nous sommes tellement excité de débuter ce nouveau chapitre magnifique en tant que parents, à la fois dans la paix et dans le respect de notre intimité".

Cette annonce ne surprendra pas les fans de Millie Bobby Brown : l'actrice de 21 ans n'a jamais caché son désir de maternité. En mars dernier, l'actrice s'est confiée sur ce nouvel objectif de vie au micro du podcast Smartless : "Ma mère a eu son premier enfant à 21 ans, mon père en avait 19. C'était ce que je voulais bien avant que je rencontre Jake", a-t-elle déclaré. "Je voulais être une mère de la même façon que ma mère l'a été pour moi."

La comédienne vue récemment sur Netflix dans Electric State compte bien marier sa vie professionnelle très remplie avec une vie familiale épanouie : "Evidemment, je veux me consacrer à ma carrière d'actrice et de productrice, mais c'est aussi très important pour moi de fonder une famille". L'objectif pour Millie Bobby Brown et son mari est donc clair : fonder "une grande famille".

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi se seraient rencontrés sur Instagram. Après avoir été amis, ils ont commencé à se fréquenté, probablement autour de l'été 2021. Ils se sont mariés en secret en mai 2024.