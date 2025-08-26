Bruce Willis malade : "son cerveau le trahit", son épouse donne des nouvelles de sa santé

Deux ans après que la démence de Bruce Willis a été diagnostiquée, son épouse donne des nouvelles sur son état de santé.

Cela fait déjà trois ans que Bruce Willis a officiellement pris sa retraite et s'est éloigné des plateaux de tournage. La raison évoquée est alors l'aphasie, un trouble du langage, mais l'acteur de Die Hard sera diagnostiqué en 2023 d'une démence fronto-temporale. Depuis, l'acteur, qui a fêté ses 70 ans en mars dernier, se fait très discret et n'apparaît plus dans les médias. Les seules nouvelles que ses fans ont viennent de sa famille, qui n'hésitent pas à partager de tendres messages sur les réseaux sociaux à l'occasion de date d'anniversaire.

Dans le cadre de la sortie du documentaire Emma & Bruce Willis : the Unexpected Journey le 26 août sur ABC, son épouse Emma Heming Willis s'est entretenue au micro d'ABC News et a donné des nouvelles sur la santé de son mari. Elle révèle que Bruce Willis est "toujours très mobile". L'état de santé de l'acteur est relativement rassurant : "Bruce est en excellente santé globalement, vous savez", a déclaré Emma Heming Willis. "C'est juste son cerveau qui le trahit… Le langage s'en va, et, vous savez, nous avons appris à nous adapter. Et nous avons une manière de communiquer avec lui, qui est juste… différente."

Malgré la maladie, il y a tout de même des moments où la personnalité de Bruce Willis continue de transparaître ici et là. "Pas tous les jours, mais nous avons ces moments. Dans son rire, vous voyez ? Il a un rire si franc, si profond. Et parfois, vous verrez ce petit éclat dans son regard, ou ce sourire en coin, et je me sens transportée. Et c'est difficile à voir, parce que ces moments apparaissent puis disparaissent très vite."

Dans cette interview, l'épouse de Bruce Willis revient sur le diagnostique de l'acteur de films d'action. Elle a confié qu'elle a remarqué que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a commencé à devenir de "plus en plus silencieux" lors d'événements sociaux, alors qu'il était habituellement "très bavard et engagé [dans les conversations]". C'est au cours d'examen médicaux que le diagnostique de la démence fronto-temporale tombe, avant que sa famille le révèle au public en février 2023.

Nous en apprendrons plus dans le documentaire, mis en ligne sur Hulu et Disney+ aux Etats-Unis dès le 27 août 2025. Le livre de son épouse sur son quotidien d'aidante, sortira dans les librairies le 9 septembre, toujours aux Etats-Unis.