Mort d'Alain Belmondo : qui était ce frère "inséparable" de Jean-Paul Belmondo ?

Le frère de Jean-Paul Belmondo est décédé mercredi à l'âge de 93 ans. Les causes du décès n'ont pas été évoquées par sa famille.

La dynastie Belmondo a perdu l'un des siens. Alain Belmondo, producteur de cinéma et frère aîné de Jean-Paul Belmondo, est mort à l'âge de 93 ans. C'est Paul, le fils aîné de l'acteur, qui a fait l'annonce sur les réseaux sociaux : "Mon oncle Alain est parti ce matin pour rejoindre mon père, ils étaient deux frères inséparables". Les causes du décès n'ont pas été évoquées.

Si Jean-Paul Belmondo évoluait sous la lumière des projecteurs, Alain Belmondo a travaillé dans son ombre, toujours dans le monde du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Mais cela n'a pas entaché la relation des deux frères : "Mon oncle est resté présent jusqu'à la fin de la vie de mon père et les voilà maintenant réunis pour l'éternité", écrit Paul Belmondo sur son compte Instagram, avant d'ajouter, avec une pensée pour leur soeur Muriel et le reste de sa famille : "Avec toi, Alain, encore une page du cinéma français se ferme".

Il a travaillé avec son frère

Il a été producteur exécutif, producteur de délégué et régisseur de productions sur de nombreux projets, notamment Le vieux fusil de Robert Enrico qui a obtenu le César du Meilleur film en 1976, ou La veuve Couderc avec Alain Delon. Il a également été directeur général du Théâtre des Variétés, l'un des plus anciens théâtre parisien encore en activité, pendant une dizaine d'années.

Alain Belmondo a surtout travaillé sur de nombreux films dans lesquels Jean-Paul Belmondo, également décédé en 2021 à l'âge de 88 ans, avait joué. C'est le cas de Flic ou voyou de George Lautner en 1979, Il était à ses côtés sur le tournage de Borsalino, réalisé par Jacques Deray en 1970 où il partageait la vedette avec Alain Delon. Il a également produit certains des succès de son frère, comme Le Professionnel de George Lautner, ou encore L'as des as de Gérard Oury, respectivement sortis en 1981 et 1982, mais aussi Le Magnifique de Philippe de Broca, en 1983.