Mort d'Alain Belmondo : qui était ce frère "inséparable" de Jean-Paul Belmondo ?
Le frère de Jean-Paul Belmondo est décédé mercredi à l'âge de 93 ans. Les causes du décès n'ont pas été évoquées par sa famille.
La dynastie Belmondo a perdu l'un des siens. Alain Belmondo, producteur de cinéma et frère aîné de Jean-Paul Belmondo, est mort à l'âge de 93 ans. C'est Paul, le fils aîné de l'acteur, qui a fait l'annonce sur les réseaux sociaux : "Mon oncle Alain est parti ce matin pour rejoindre mon père, ils étaient deux frères inséparables". Les causes du décès n'ont pas été évoquées.
Si Jean-Paul Belmondo évoluait sous la lumière des projecteurs, Alain Belmondo a travaillé dans son ombre, toujours dans le monde du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Mais cela n'a pas entaché la relation des deux frères : "Mon oncle est resté présent jusqu'à la fin de la vie de mon père et les voilà maintenant réunis pour l'éternité", écrit Paul Belmondo sur son compte Instagram, avant d'ajouter, avec une pensée pour leur soeur Muriel et le reste de sa famille : "Avec toi, Alain, encore une page du cinéma français se ferme".
Il a travaillé avec son frère
Il a été producteur exécutif, producteur de délégué et régisseur de productions sur de nombreux projets, notamment Le vieux fusil de Robert Enrico qui a obtenu le César du Meilleur film en 1976, ou La veuve Couderc avec Alain Delon. Il a également été directeur général du Théâtre des Variétés, l'un des plus anciens théâtre parisien encore en activité, pendant une dizaine d'années.
Alain Belmondo a surtout travaillé sur de nombreux films dans lesquels Jean-Paul Belmondo, également décédé en 2021 à l'âge de 88 ans, avait joué. C'est le cas de Flic ou voyou de George Lautner en 1979, Il était à ses côtés sur le tournage de Borsalino, réalisé par Jacques Deray en 1970 où il partageait la vedette avec Alain Delon. Il a également produit certains des succès de son frère, comme Le Professionnel de George Lautner, ou encore L'as des as de Gérard Oury, respectivement sortis en 1981 et 1982, mais aussi Le Magnifique de Philippe de Broca, en 1983.
12:58 - Alain Belmondo en tête cortège lors de l'hommage à Jean-Paul Belmondo
Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021, quatre ans avant son frère aîné. Lors de l'hommage national aux Invalides qui s'est tenu le 9 septembre, on avait déjà pu apercevoir Alain Belmondo. Ce dernier se trouvait en tête du cortège, suivi des enfants de l'acteur et de ses petits-enfants. Il ne s'est en revanche pas exprimé publiquement.
11:55 - Une courte carrière d'acteur
Si Alain Belmondo a principalement travaillé derrière la caméra, s'occupant des coulisses et de la production de films, il a également eu une courte carrière d'acteur dans les années 1960. Il est crédité sur IMDB pour des tous petits rôles (parfois même pas crédités au générique) dans Un gosse de la bute (1964), Jeu de massacre (1967) et enfin L'amour (1969). C'est toutefois en tant que producteur et pour son travail dans la direction de production qu'il est le plus connu et prolifique.
10:51 - Leur sœur "les a accompagnés jusqu'à la fin"
Jean-Paul Belmondo et Alain Belmondo étaient deux frères "inséparables", a fait savoir Paul Belmondo sur les réseaux sociaux. Ils ont toutefois une jeune soeur encore vivante. Muriel Belmondo est née en 1945. Tout comme ses frères, elle a travaillé dans le cinéma. Elle devient actrice et débute sa carrière en 1969 dans Dieu a choisi Paris. Elle a également joué avec son frère dans L'alpagueur en 1975, Le solitaire en 1986, puis L'inconnu dans la maison en 1992.A l'annonce de la mort d'Alain Belmondo, son neveu Paul a eu une pensée pour elle : "Je pense à Muriel, leur sœur, qui les a accompagnés jusqu’à la fin et à mon cousin Olivier et ses enfants."