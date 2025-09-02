Héritage d'Alain Delon : pourquoi Alain-Fabien assigne son frère et sa sœur en justice

Le cadet des enfants Delon souhaite obtenir l'annulation du testament de l'acteur, décédé le 18 août 2025, et a entamé une procédure civile auprès du tribunal judiciaire de Paris.

La guerre autour de l'héritage d'Alain Delon se poursuit. Plus d'un an après le décès de l'acteur, le 18 août 2024, son fils Alain-Fabien Delon entame une procédure civile auprès du tribunal judiciaire de Paris, nous apprennent M6 et RTL. L'objectif : annuler le testament de son père mais aussi une donation en faveur de sa soeur Anouchka.

Le cadet de la fratrie compte assigner sa soeur, son demi-frère Anthony, mais aussi les trois exécuteurs testamentaires. Alain-Fabien Delon n'aurait découvert l'existence de ces actes "qu'après le décès" de son père, selon son avocate.

A sa mort, Alain Delon a légué 50% de sa fortune à sa fille Anouchka, et 25% à chacun de ses deux fils, Anthony et Alain-Fabien. Ce dernier estime dans son assignation, partagée par Le Monde, que l'acteur français n'avait plus le "discernement suffisant" pour rédiger et signer le testament depuis son accident vasculaire cérébral, ni faire une donation en faveur d'Anouchka Delon en 2023. Le quotidien national précise également qu'il s'appuie de nombreux rapports médicaux effectués depuis 2019, qui font état de rapports psychiatriques et d'hospitalisations récurrentes.

Pour l'heure, les trois principaux intéressés n'ont pas réagi publiquement à ce nouveau rebondissement judiciaire. Une date d'audience est toutefois déjà programmée au 9 mars 2026. En parallèle, un procès opposant Anouchka Delon à ses frères pour "atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui" a également été reporté. Il devrait se tenir le 17 mars 2026.

Des relations tendues au sein de la fratrie

Cela fait plusieurs mois, avant même le décès d'Alain Delon, que ses trois enfants s'écharpent sur la scène médiatique et judiciaire. Une trêve avait eu lieu au moment du décès, les trois enfants s'étant tous naturellement rendus aux obsèques.

En février 2025, Alain-Fabien Delon, le benjamin, qualifiait la situation d'"anxiogène" à Paris-Match, en février : "Plutôt que de nous rapprocher, la mort de papa nous a divisés encore plus", déplore-t-il, ajoutant : "On n'arrive pas à se mettre autour d'une table pour discuter". En revanche, il assure être "très proche" d'Anthony. "Anouchka, elle, a choisi de n'échanger avec nous que par avocats interposés, ce qui ne facilite pas la tâche".

En mai dernier, Anouchka Delon assurait que ses frères et elle ne sont "ni dans une guerre, ni dans une réconciliation. Là, c'est le temps du deuil. Ça ne fait pas longtemps que notre père est parti, donc chacun gère sa douleur à sa manière." Plus cryptique, elle assure que leur père voulait les réunir avant son départ, "même si c'était une illusion de sa part, il savait que c'était très compliqué".