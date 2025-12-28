Jacques Charrier : qui était le second mari et père de l'unique enfant de Brigitte Bardot ?

Brigitte Bardot est morte à 91 ans, dimanche 28 décembre. Elle avait eu un enfant avec Jacques Charrier, mort à 88 ans au mois de septembre.

Brigitte Bardot est morte à 91 ans et était sous le feu des projecteurs depuis ses 18 ans. Une très longue periode lors de laquelle sa vie privée, et surtout sentimentale, était scrutée de tous. Après un premier mariage avec le réalisateur Roger Vadim en 1952, et un premier divorce en 1957, elle rencontre Jacques Charrier. Il est acteur et lui donne la réplique dans Babette s'en va-t-en guerre. Ils se sont mariés en 1959 et ont accueilli leur enfant, Nicolas Jacques Charrier, en 1960. Les deux acteurs se sont séparés en 1962.

Jacques Charrier est décédé à Saint-Briac, dans l'Ille-et-Vilaine, à l'âge de 88 ans , jeudi 4 septembre 2025. Il est né le 6 novembre 1936 à Metz. Comme son ex-épouse, c'est devant les caméras qu'il fait carrière dans les années 1950 te 1960. Il a notamment joué dans Les Tricheurs de Marcel Carné (sorti en 1958), où il donnait notamment la réplique à Jean-Paul Belmondo. C'est d'ailleurs sur un plateau de tournage qu'il rencontre Brigitte Bardot : ils jouaient ensemble dans Babette s'en va t'en guerre de Christian Jacques. Alors tous deux âgés de 25 et 23 ans, ils se marient le 18 juin 1959 dans les Yvelines, une fois le tournage terminé.

On propose d'ailleurs à Jacques Charrier un rôle dans Plein Soleil, mais il refuse car son épouse est enceinte. Après la naissance de leur fils cependant, le couple bat de l'aile. Brigitte Bardot et Jacques Charrier divorcent le 30 janvier 1963. C'est l'acteur qui obtiendra la garde de leur enfant et qui l'élèvera avec sa nouvelle épouse. Il aura trois autres enfants, de deux unions différentes.

Si son couple avec Brigitte Bardot n'a pas duré, Jacques Charrier a continué à tourner dans une vingtaine de films. Il a notamment été immortalisé par les caméras de Claude Chabrol, Jean-Luc Godard ou Gérard Oury, avant de devenir producteur et peintre plasticien. Son dernier rôle au cinéma date de 1981. De son côté, Brigitte Bardot a été marié à trois autres reprises : avec Roger Vadim en 1952 (avant Jacques Charrier donc), avec Gunter Sachs en 1966 puis avec Bernard d'Ormale en 1992.