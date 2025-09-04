Mort de Jacques Charrier : qui était l'ex-époux de Brigitte Bardot ?

Le père de l'unique enfant de Brigitte Bardot est décédé à l'âge de 88 ans.

Brigitte Bardot est en deuil. Son deuxième époux, l'acteur Jacques Charrier, est décédé à Saint-Briac, dans l'Ille-et-Vilaine, à l'âge de 88 ans nous apprend Paris Match ce jeudi 4 septembre. Il a été en couple avec l'actrice iconique du Mépris de 1959 à 1962 et est le père de son unique enfant, Nicolas Jacques né en 1960.

Jacques Charrier est né le 6 novembre 1936 à Metz. Comme son ex-épouse, c'est devant les caméras qu'il fait carrière dans les années 1950 te 1960. Il a notamment joué dans Les Tricheurs de Marcel Carné (sorti en 1958), où il donnait notamment la réplique à Jean-Paul Belmondo. C'est d'ailleurs sur un plateau de tournage qu'il rencontre Brigitte Bardot : ils jouaient ensemble dans Babette s'en va t'en guerre de Christian Jacques. Alors tous deux âgés de 25 et 23 ans, ils se marient le 18 juin 1959 dans les Yvelines une fois le tournage terminé.

On propose d'ailleurs à Jacques Charrier un rôle dans Plein Soleil, mais il refuse car son épouse est enceinte. Après la naissance de leur fils cependant, le couple bat de l'aile. Brigitte Bardot et Jacques Charrier divorcent le 30 janvier 1963. C'est l'acteur qui obtiendra la garde de leur enfant et qui l'élèvera avec sa nouvelle épouse. Il aura trois autres enfants, de deux unions différentes.

Si son couple avec Brigitte Bardot n'a pas duré, Jacques Charrier a continué à tourner dans une vingtaine de films. Il a notamment été immortalisé par les caméras de Claude Chabrol, Jean-Luc Godard ou Gérard Oury, avant de devenir producteur et peintre plasticien. Son dernier rôle au cinéma date de 1981. De son côté, Brigitte Bardot a été marié à trois autres reprises : avec Roger Vadim en 1952 (avant Jacques Charrier donc), avec Gunter Sachs en 1966 puis avec Bernard d'Ormale en 1992.