Laura Smet : son prochain projet ferait étrangement penser à sa relation avec Laeticia Hallyday

Selon des informations de Closer, Laura Smet travaillerait sur un projet qui rappelle étrangement sa relation avec la veuve de son père, Laeticia Hallyday.

Depuis la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, les relations entre Laeticia Hallyday et les premiers enfants du Taulier ne sont pas au beau fixe. La guerre de l'héritage s'est terminée il y a cinq ans par la signature d'un accord, mais il ne semble pas que les tensions se soient apaisées au sein de la famille du chanteur.

Selon les informations de Closer en date du 5 septembre, Laura Smet aurait un nouveau projet en cours. Cette fois en tant que réalisatrice et scénariste. Le magazine people annonce que la fille aînée de Johnny aurait écrit un film sur l'histoire d'une star qui tombe amoureuse d'une femme presque aussi jeune que sa propre fille. Cette jeune femme se révèle alors jalouse de sa belle-fille, toujours selon les informations de Closer, qui assure que le film aurait déjà trouvé un financement.

De quoi rappeler les écarts d'âge dans la relation entre Johnny Hallyday et sa veuve. Laeticia Hallyday n'avait que 20 ans (née en 1975) lorsqu'elle rencontre le chanteur en 1995, soit seulement huit ans de plus que Laura Smet, née en 1983. Le Taulier, lui en avait 51 ans. Et les relations entre la belle-mère et la belle-fille n'ont pas été au beau fixe ces dernières années.

Il faudra cependant attendre que le projet soit confirmé pour en savoir plus. Laura Smet est actuellement à l'affiche de la nouvelle série de France 2, Surface avec Tomer Sisley. De son côté, Laeticia Hallyday prépare un biopic sur Johnny Hallyday. Raphaël Quenard a été choisi pour le rôle. C'est le réalisateur Cédric Jimenez, à qui l'on doit notamment Bac Nord, qui réalisera ce long-métrage prévu pour 2027.