Marion Cotillard : sa réponse gênée lorsque Léa Salamé l'interroge sur Guillaume Canet
La présentatrice du JT de France 2 a interrogé l'actrice française sur sa récente rupture ce lundi 15 septembre.
Malaise sur France 2. Ce lundi 15 septembre, Léa Salamé recevait l'actrice Marion Cotillard lors du journal télévisé de 20 heures. La comédienne est bientôt à l'affiche de la prochaine saison de la série américaine Morning Show et du film La tour de glace, mais la conversation a fini par dévier sur sa vie personnelle et sa rupture avec Guillaume Canet.
Le 27 juin, le couple d'acteurs annonçait leur séparation après 18 ans de vie commune dans un communiqué transmis à l'AFP. "Parents de deux enfants, ils partagent ici cette décision afin d'éviter toutes spéculations, rumeurs et interprétations hasardeuses", était-il également écrit, signifiant également qu'il souhaitait que leur vie privée soit respectée.
Depuis, ni Marion Cotillard ni Guillaume Canet n'ont fait de commentaire public sur leur histoire. A la fin de l'interview, la nouvelle présentatrice du 20 heures a cependant cherché à en savoir plus après avoir évoqué le film Karma, prochaine réalisation de Guillaume Canet dans lequel joue son ex-compagne.
Prendre en otage une artiste en direct pour une question people cest digne de Voici. Pas du 20H.— Kevin Elarbi (@KevinElarbi) September 16, 2025
Surpris et déçu par Léa Salamé.
La répartie de Marion Cotillard pic.twitter.com/IoM6ko2CxX
Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes déplorent la séquence et le malaise qui a suivi : "c'est digne de Voici, pas du 20h", a écrit un utilisateur de X, quand un autre salue "la classe de Cotillard". Une séquence qui fait fortement réagir.