Claudia Cardinale : la famille fait une dernière demande pour ses obsèques

Les obsèques de la star de cinéma ont lieu ce mardi 30 septembre à Paris. La famille a formulé une demande particulière pour cet ultime hommage.

La grande famille de cinéma se prépare à rendre un ultime hommage à l'une de ses stars majeures. Les obsèques de Claudia Cardinale ont lieu ce mardi 30 septembre. La cérémonie débute à 14h30 en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris. La comédienne sera ensuite incinérée "dans la plus stricte intimité familiale", a fait savoir son agent Laurent Savry dans un communiqué à l'AFP. Ce mercredi, un hommage religieux sera ensuite célébré à Nemours, où l'actrice a fini sa vie.

Une consigne précise a été formulée par la famille de la star du Guépard et Il était une fois dans l'Ouest : que les invités aux obsèques n'apporte aucune fleur et aucun souvenir. "Pour Claudia Cardinale, l’art était un moyen de sauver le monde. Pour cela, elle a créé la Fondazione Claudia Cardinale. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez faire un don", ont précisé ses proches.

Cette fondation basée à Nemours sert de lieu d'accueil pour de jeunes artistes, et lui a permis de continuer à s'engager pour la promotion de la culture. "Je pense qu’elle a été heureuse ici, a fait savoir sa fille dans un communiqué. Je suis très heureuse d’avoir pu partager ces dernières années avec elle, dans la fête et dans la vie très bouillonnante de ce lieu avec des ateliers, des artistes, des gîtes, un restaurant, des amis."

"La plus belle Italienne de Tunis"

Monument du cinéma des années 60, Claudia Cardinale est morte à l'âge de 87 ans le 23 septembre 2025 à Nemours, près de Paris, où elle habitait. La star du cinéma est née à Tunis le 15 avril 1938 de parents siciliens. Elle commence le cinéma à 14 ans lorsqu'elle participe, avec ses camarades de classe, dans un court-métrage documentaire de René Vautier, intitulé Anneaux d'or. Cette première expérience lui vaut d'être remarquée pour jouer dans le film Goha le simple, de Jacques Baratier.

Alors qu'elle avait 18 ans, Claudia Cardinale est élue "plus belle Italienne de Tunis", ce qui lui fait remporter un séjour à la Mostra de Venise. Elle avait alors déjà joué dans un court métrage documentaire avec d'autres élèves de sa classe, et un film. Alors qu'elle se destinait plutôt à devenir institutrice, elle est assommée de propositions de films à son retour de Venise. Elle finira par céder, notamment pour participer au film Le Pigeon (1958) de Mario Monicelli. Mais Claudia Cardinale a passé le début de sa carrière à se voir... doubler. Oui, sa voix rauque et cassée ne plaisait d'abord pas. Alors qu'elle débute véritablement sa carrière en 1958 avec Le Pigeon, et tourne huit films en deux ans, ce n'est qu'avec Huit et demi, sorti en 1963, qu'on commence à entendre sa voix.

Des convictions et un traumatisme

Elle a toujours refusé de se montrer nue dans un film, note Le Monde. "Moi, la nudité, ça a toujours été hors de question !", a-t-elle expliqué dans ses mémoires, Moi, Claudia, toi, Claudia, le roman d’une vie, Grasset 1995. Et pourtant, les réalisateurs ont tenté. Dans Les Professionnels, de Richard Brooks (1966), elle refuse qu'on lui arrache son chemisier pour montrer sa poitrine. Et en 1968, Sergio Leone souhaite qu'elle apparaisse nue dans une scène d'Il était une fois dans l'Ouest, durant laquelle son personnage se faisait violer. Là encore, refus catégorique.

Sur le tournage du Pigeon, sorti en 1958, alors qu'elle est encore adolescente, Claudia Cardinale découvre qu'elle est enceinte. Ce sont des années plus tard qu'elle révèle avoir été violée. Son producteur, Franco Cristaldi, lui impose de cacher sa grossesse, pour préserver sa carrière naissante. Elle accouche alors à Londres dans le secret, et l'enfant est confié à ses parents. Il est d'abord élevé comme son frère, avant qu'elle ne révèle la vérité sept ans plus tard. Elle épouse Franco Cristaldi, mais l'appelle encore "monsieur", explique Le Monde. Ils divorceront en 1975. Elle s'installera ensuite avec Pasquale Squitieri, compagnon pendant presque 30 ans, qu'elle décrit comme son "seul amour". Il l'a fait tourner dans 10 films entre 1974 et 2011.

Une icône du cinéma multi-récompensée

Durant sa carrière au cinéma, Claudia Cardinale a été récompensée plusieurs fois pour ses performances. Elle reçoit un Lion d'Or à Venise en 1993 pour l'ensemble de sa carrière, et un Ours d'Or d'honneur à Berlin en 2002. En 1985, elle reçoit également un Globe d'Or de la meilleur actrice pour son rôle dans Claretta, et un autre en 1991 pour Acte d'amour. Aux Victoires du cinéma français, elle est récompensée en 1963 comme meilleure actrice étrangère pour Le Guépard, et en 1964 pour Le Plus grand cirque du monde.

En 2023, la fondation Claudia Cardinale a été créée pour aider les jeunes artistes à faire carrière. Mais ce n'est pas le seul combat que l'actrice a mené. Nommée "ambassadrice de bonne volonté" à l'Unesco, elle militait contre la myopathie ou encore le sida. Elle a aussi soutenu Amnesty international, les enfants du Cambodge, milité contre les violences faites aux femmes, ou encore pour la protection de la nature, énumère Le Figaro.