Mort de Diane Keaton : sa santé a pris "un tournant radical ces derniers mois", son déclin a été brutal

Diane Keaton est décédée hier à l'âge de 79 ans en Californie. Sa santé était précaire ces derniers mois, comme le rapporte le média People. "Son déclin a été brutal, ce qui a brisé le cœur de tous ceux qui l'aimaient", a ainsi confié au média un ami de l'actrice oscarisée.

Il ajoute que pour les proches de la star, cela a été un moment difficile. "C'était tellement inattendu, surtout pour quelqu'un d'une telle force et d'un tel courage [...] Durant ses derniers mois, elle n'était entourée que de sa famille proche, qui préférait la discrétion. Même ses amis de longue date n'étaient pas pleinement conscients de ce qui se passait", raconte la source du média People.

L'actrice avait donc bien conscience de sa santé précaire. D'ailleurs, elle avait mis en vente sa demeure il y a quelques mois, signe d'un changement important dans sa vie. En effet, l'actrice aimait particulièrement cette maison. Son geste en avait même surpris quelques-uns. Aussi experte en rénovation immobilière, Diane Keaton était réputée dans le milieu de la décoration intérieure. Elle avait même écrit et publié un livre sur le sujet intitulé "La Maison que Pinterest a construite".

Sa maison avait donc une grande valeur aux yeux de l'actrice. Après y avoir emménagé en 2017, elle y a réalisé des travaux de rénovation complète qui ont duré huit ans. Toutefois, en mars, elle a mis en vente cette propriété de cinq chambres et sept salles de bain pour la somme de 29 millions de dollars. Comme le souligne le média People, dans le livre de l'actrice, cette dernière explique que l'inspiration pour l'achat de cette maison lui est venue de la fable pour enfants Les Trois Petits Cochons.

Une actrice talentueuse

Née Diane Keaton, née Hall, a toujours été passionnée par le théâtre, comme le rapporte le média Gala. Elle a suivi de nombreux cours pour s'améliorer dans l'art de la comédie. Titulaire de plusieurs diplômes, elle finit par monter sur la scène de Broadway, à la fin des années 1960, pour jouer dans la comédie musicale Hair. Un an plus tard, elle a décroché son premier rôle au cinéma dans la production de Woody Allen, Play it Again, Sam. Elle reçoit d'ailleurs un Tony Award de la meilleure actrice pour sa performance, une belle façon de rentrer dans l'univers du 7e Art.

Toujours avec Woody Allen, elle va interpréter un rôle dans la comédie romantique Annie Hall, sortie au cinéma en 1977. Et cette fois, Diane Keaton a remporté un Oscar. Une consécration dès l'aube de sa carrière mais qui ne s'arrêtera pas là à l'avenir. En effet, l'actrice a multiplié les récompenses : Golden Globes, British Academy Film Award ou encore New York Film Critics Circle Awards… Une reconnaissance totale de son talent par les membres de la profession.