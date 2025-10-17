Brigitte Bardot hospitalisée : une "maladie grave" et une opération chirurgicale, comment va l'actrice ?

L'actrice française est hospitalisée depuis trois semaines à Toulon, où elle aurait subi une intervention chirurgicale en raison d'une "maladie grave".

Brigitte Bardot inquiète ses fans. L'actrice française, considérée comme l'une des dernières légendes du cinéma hexagonal, est hospitalisée depuis trois semaines dans un hôpital privé de Toulon. Selon les informations de Var Matin, elle aurait d'ailleurs subi une intervention chirurgicale liée à une "maladie grave". La nature de cette maladie n'a toutefois pas été précisée.

Son état de santé reste suffisamment "préoccupant" selon les informations rapportées par plusieurs médias régionaux. Var Matin précise qu'elle pourrait probablement sortir de l'hôpital dans les prochains jours. Elle serait alors en convalescence à la Madrague, sa maison de Saint-Tropez. Un rétablissement semble donc en bonne voie.

Cela n'est pas la première frayeur que Brigitte Bardot, surnommée B.B., fait à ses fans. Icône du cinéma des années 1950 à 1960, l'actrice française vit retirée de la vie publique à Saint-Tropez, son lieu de vie depuis de nombreuses années.Depuis la disparition de Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant, Claudia Cardinale ou encore Alain Delon, la star du Mépris et de Et Dieu... créa la femme fait figure de dernière survivante de l'âge d'or du cinéma français des années 1950 à 1970.

En 2023, les pompiers étaient déjà intervenus à son domicile car l'actrice, aujourd'hui âgée de 91 ans, souffrait alors de "difficultés respiratoires". Pourtant, celle qui a consacré la seconde partie de sa vie à la protection des animaux à travers sa Fondation s'était montrée rassurante dernièrement au sujet de son état de santé. En mai dernier auprès de BFM TV que "ça va très bien", même si elle "ne supporte plus les canicules". En revanche, elle a perdu de nombreux proches, comme son ami le journaliste Christian Brincourt ou son ami d'enfance Pierre Coville.