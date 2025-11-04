Millie Bobby Brown accuse David Harbour de harcèlement : que sait-on sur l'affaire ?

La star de "Stranger Things" a déposé une plainte interne avant le tournage de la dernière saison contre l'acteur.

Alors que Stranger Things s'apprête à faire son retour pour son ultime saison, des rumeurs de tensions surgissent entre deux stars de la série. Selon des informations du Daily Mail, Millie Bobby Brown (Eleven/Onze) a accusé David Harbour (qui joue son père adoptif Jim Hopper) de harcèlement avant le tournage de la saison 5.

Une source assure au tabloïd britannique qu'il y avait "des pages et des pages d'accusations. L'enquête a duré plusieurs mois". Cependant, il s'agirait d'une plainte déposée en interne. David Harbour n'aurait pas non plus été accusé de comportements à caractère sexuel, selon les informations du média Page Six. A ce stade, les accusations précises n'ont pas été communiquées, et aucun des représentants des parties impliqués n'a réagi ou répondu aux sollicitations. des médias. Les conclusions de l'enquête interne n'ont pas non plus été divulguées.

En 2021, David Harbour déclarait avoir une "relation particulière" avec l'actrice de 21 ans, qu'il a rencontré alors qu'elle était encore enfant (elle avait 12 ans, lui 41 ans au lancement de la série en 2016) et avant qu'elle ne devienne célèbre, sur le tournage de la série. "Je ressens un véritable instinct protecteur envers elle. Je m'inquiète pour elle, pour la célébrité et pour tout ce à quoi elle doit faire face", assurait-il. Ces informations interviennent peu de temps après que David Harbour et Lily Allen se soient séparés. La chanteuse l'accuse notamment d'infidélités dans son dernier album, West End Girl.

Le Daily Mail assure néanmoins que cette affaire ne devrait pas impacter le plan de sortie de la saison 5 de Stranger Things. Le volume 1 est prévu pour le 27 novembre, tandis que le second volume sera diffusé sur Netflix le 26 décembre. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 1er janvier 2026 pour découvrir l'ultime épisode de la série, qui vient conclure les aventures de nos héros de Hawkins.