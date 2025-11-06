Meghan Markle va jouer dans un film Amazon après 8 ans de pause

Huit ans après son départ de la série "Suits" pour épouser le Prince Harry, Meghan Markle fait bientôt son retour à l'écran.

Actrice de profession, Meghan Markle a mis de côté sa carrière il y a huit ans, lorsqu'elle a décidé d'épouser le Prince Harry en 2018. Les fans de la comédienne ne l'ont donc plus vu à l'écran depuis Suits : Avocats sur mesure, série judiciaire dans laquelle elle incarnait le rôle de Rachel Zane et qu'elle a quitté en 2017. Le créateur de la série avait avoué envisager de proposer un caméo à la duchesse de Sussex pour le final de la série, mais qu'il avait finalement renoncé pour "respecté sa nouvelle vie et ne pas la mettre dans une drôle de position", racontait-il à Deadline.

De fait, Meghan Markle s'est éloignée des écrans. D'abord, pour se concentrer sur sa nouvelle vie au sein de la famille royale, puis pour s'occuper de ses enfants une fois la scission avec les Windsor entamée. Elle n'a toutefois jamais totalement disparu des écrans, même si elle n'a plus été actrice : elle a été la narratrice du film Elephants et a produit et animé ses propres émissions (notamment With Love, Meghan sur Netflix), mais n'avait plus prêté ses traits à un personnage.

Cela va changer puisque le magazine Deadline nous apprend ce mercredi 5 novembre que Meghan Markle a décroché un rôle dans le film d'Amazon MGM Studio, Close Personal Friends et devrait donc revenir à ses premiers amours, la comédie. Plusieurs autres médias ont rapporté que la duchesse de Sussex avait été aperçue sur le plateau de tournage du programme à Pasadena, et qu'elle devrait incarner son propre rôle. De son côté, Amazon a refusé de faire le moindre commentaire concernant la participation de Meghan Markle au film.

Réalisé par Jason Orley, Close Personal Friends suit deux couples, l'un composé de deux célébrités, l'autre composé de deux anonymes, qui se rencontrent à Santa Barbara et deviennent rapidement amis. Ce long-métrage réunit à l'écran d'autres visages connus, comme Brie Larson (Captain Marvel), Lily Collins (Emily in Paris), Jack Quaid (The Boys) et Henry Golding (Crazy Rich Asian). Pour l'heure, la date de sortie de cette comédie n'est pas encore connue.