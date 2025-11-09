Pierre Arditi : après ses malaises sur scène, il a ralenti "un petit peu". Quel est son état de santé ?

Pierre Arditi est à l'affiche du spectacle "Arditi et ceux qu'il aime", ce dimanche 9 novembre 2025 sur France 4. Âgé de 80 ans, quel est son état de santé ?

Il y a deux ans, Pierre Arditi avait fait une grosse frayeur à ses fans. En septembre et décembre 2023, l'acteur a fait plusieurs malaises consécutifs en pleine représentation théâtrale de la pièce Le Lapin de Samuel Benchetrit, forçant l'interruption des spectacles en cours. Le comédien assurait ne pas souffrir de souci de santé particulier, préférant évoquer un "surmenage" et de la fatigue.

Pierre Arditi a passé plusieurs semaines à se reposer avant de remonter sur les planches. Ce dimanche 9 novembre à 21h05, il est à l'affiche du spectacle Arditi et ceux qu'il aime, diffusé sur France 4. L'acteur, qui fête ses 81 ans en décembre, y évoque ses lectures et les auteurs qui parsèment sa bibliothèque. On a également pu le voir à d'autres reprise à la télévision ces derniers mois, avec la mini-série Citoyens clandestins ou le téléfilm Panique au 31, et sera au casting du téléfilm Un petit air de bonheur en 2026. En revanche, sa dernière apparition au cinéma remonte à 2023, pour le film Le voyage en pyjama de Pascal Thomas.

Pierre Arditi sur la mort : "On a cru qu'elle venait. Mais elle n'est pas venue, je suis plus fort qu'elle"

En septembre 2025, Pierre Arditi avouait qu'il ne comptait pas prendre sa retraite de sitôt, malgré les récentes inquiétudes au sujet de son état de santé : "C'est ma vie", expliquait-il au sujet de sa boulimie de théâtre au micro de RTL. C'est la vie que j'ai choisie. On me dit 'vous n'arrêtez jamais', mais je vais avoir toute la mort pour m'arrêter, l'heure n'est pas venue. On a cru qu'elle venait. Mais elle n'est pas venue, je suis plus fort qu'elle". Le mari d'Evelyn Bouix expliquait ainsi que le jeu était son oxygène : "Je ralentis quand même un petit peu… Quand je joue, je me repose. Quand je ne joue pas, je m'ennuie en fait."

Pierre Arditi a d'ailleurs fait son retour sur les planches de janvier à mars 2025 avec la pièce Le Prix de Cyril Gély, mise en scène par Tristan Petitgirard : "Je voudrais rassurer les téléspectateurs [...] comme ils le constatent par eux-mêmes, je suis vivant", déclarait-il à BFM TV au début de l'année. Et de conclure avec humour : "J'ai l'intention de continuer encore un peu. Mais si chaque fois que j'ai un rhume des foins ou que j'ai un cor au pied, on pense que je vais mourir, alors là, je suis vraiment en fin de carrière. Je suis foutu".