Harry Potter : Daniel Radcliffe a révélé quel était son film préféré de la saga, mais les fans ne sont pas d'accord avec lui

L'interprète du sorcier à la cicatrice a révélé quel était son épisode favori de la franchise cinématographique magique. Et son choix a de quoi étonner.

L'automne est la saison parfaite pour se replonger dans les films Harry Potter. La chaîne TF1 l'a bien compris, puisqu'elle diffuse depuis plus d'un mois chaque épisode à un rythme hebdomadaire. Ce mardi 18 novembre, les fans peuvent découvrir le cinquième film, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, à partir de 21h10.

Cerise sur le gâteau, il s'agit du film préféré de Daniel Radcliffe de toute la saga magique. C'est ce qu'il a révélé en 2019, à l'occasion d'une interview vidéo donnée à Wired, dans lequel les célébrités répondent aux questions les plus posées dans un célèbre moteur de recherche. "J'adore le dernier [Harry Potter et les Reliques de la mort partie 2, ndlr] mais j'adore beaucoup le cinquième aussi, alors que je sais que ce n'est pas un avis très partagé", avait-il lâché.

© INTERFOTO USA/SIPA (publiée le 18/11/2025)

Harry Potter et l'Ordre du Phénix est pourtant, à tort ou à raison, l'un des films les moins populaires de la saga magique. On y retrouve un héros traumatisé par le retour de Voldemort et la mort sous ses yeux de son camarade, Cédric Diggory, dans le volet précédent. Mais personne ne le croit lorsqu'il avertit du retour du Seigneur des Ténèbres. Pire : une fonctionnaire du ministère, Dolores Ombrage, fait son arrivée à Poudlard et instaure peu à peu un régime de terreur. Harry et ses amis font alors le choix de résister.

Si le livre est dense et plébiscité (c'est l'un des plus frontalement politique de la franchise), beaucoup reprochent à l'adaptation cinématographique d'avoir manqué le coche en condensant les intrigues. Il se situe avant-dernier du classement des films Harry Potter (Les Animaux Fantastiques exclus) de Rotten Tomatoes, avec une note de 78%. Si l'on se fie aux avis de l'International Movie Database, il récolte la pire note moyenne de tous les films de la franchise. Avec 7,5/10 (une bonne note dans l'absolu), il arrive dernier ex-aequo du classement moyen des utilisateurs, avec Harry Potter et la Chambre des secrets, mal aimé également.

Daniel Radcliffe a pourtant une bonne raison d'adorer ce cinquième épisode, comme il l'avoue à Wired : "J'adore ce film, parce qu'on y voit la relation entre Harry et Sirius [Black], et on voit beaucoup Gary Oldman dans ce film". L'interprète d'Harry Potter n'a jamais caché son admiration pour l'acteur britannique de Leon et Dracula. "C'était mon préféré. Peut-être même aussi celui que j'ai préféré tourné. On a pris beaucoup de plaisir à le faire", a-t-il conclu.