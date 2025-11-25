Brigitte Bardot de nouveau hospitalisée, quel est son état de santé ?

L'actrice est hospitalisée depuis plusieurs jours dans un hôpital à Toulon pour des raisons médicales qui n'ont pas été précisées.

Brigitte Bardot a entamé un nouveau séjour à l'hôpital. C'est en tout cas ce qu'affirme Nice-Matin le 24 novembre 2025. Selon les informations du média local, l'actrice et militante de la protection animale est hospitalisée "depuis une dizaine de jours" au sein de l'établissement Saint-Jean de Toulon.

Pour l'heure, les raisons médicales qui ont conduit à ce séjour à l'hôpital n'ont pas été révélées, et on ne sait pas non plus comment se porte l'ancienne comédienne de 91 ans. Brigitte Bardot avait déjà été hospitalisée il y a un mois, en octobre, dans le même établissement.

A cette époque, elle avait subi une intervention chirurgicale dont la nature n'avait pas été révélée, mais qui s'était "déroulée de manière particulièrement satisfaisante", faisait alors savoir son secrétariat dans un communiqué de presse. L'actrice du Mépris et de Et Dieu... créa la femme avait ensuite regagné son domicile de La Madrague, à Saint-Tropez, pour se reposer.

Elle avait néanmoins dû sortir de son silence et de son repos suite à une fausse rumeur circulant sur les réseaux sociaux et annonçant son décès. Brigitte Bardot s'était alors emparée de son compte sur le réseau social X pour rassurer ses fans : "Je vais bien", écrivait-elle alors, "je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette " fake news " sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence".

Depuis, l'ancienne actrice se faisait particulièrement discrète, se contentant de relayer des messages de sa fondation sur les réseaux sociaux.