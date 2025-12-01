Brigitte Bardot "invite tout le monde à se calmer" : les dernières nouvelles sur la santé de l'actrice de 91 ans

Après l'annonce de l'hospitalisation de l'actrice de 91 ans, sa fondation a pris la parole ce dimanche en son om.

Brigitte Bardot "tient à rassurer celles et ceux qui s'inquiètent sincèrement pour elle. Elle leur adresse ce message : "Je vous embrasse tous !". C'est ce qu'affirme un communiqué de presse de la Fondation Brigitte Bardot transmise ce dimanche 30 novembre à l'AFP, qui donne des nouvelles très succinctes sur l'état de santé de l'actrice de 91 ans : "Madame Brigitte Bardot rappelle qu'elle est actuellement en convalescence, qu'elle aimerait que l'on ait la délicatesse de respecter son intimité, et invite tout le monde à se calmer".

Le quotidien Nice-Matin affirmait en effet le 24 novembre 2025 que l'actrice et militante de la protection animale était hospitalisée "depuis une dizaine de jours" au sein de l'établissement Saint-Jean de Toulon. Les raisons médicales qui ont conduit à ce séjour à l'hôpital n'ont pas été révélées.

Allain Bougrain-Dubourg, l'un de ses proches, avait alors tenu à rassurer les fans de Brigitte Bardot, qui a tiré un trait sur le cinéma dans les années 1970, sur le plateau de C à vous ce 25 novembre : "Elle a envie de tranquillité, de se remettre d'opérations qui, à son âge, sont des opérations lourdes. Donc c'est une période de convalescence. Et on en raconte beaucoup plus qu'il en est, sa seule préoccupation, c'est la défense des animaux et porter le message de sa fondation."

Brigitte Bardot avait déjà été hospitalisée il y a un mois, en octobre, dans le même établissement. À cette époque, elle avait subi une intervention chirurgicale dont la nature n'avait pas été révélée, mais qui s'était "déroulée de manière particulièrement satisfaisante", faisait alors savoir son secrétariat dans un communiqué de presse. L'actrice du Mépris et de Et Dieu... créa la femme avait ensuite regagné son domicile de La Madrague, à Saint-Tropez, pour se reposer.

Elle avait néanmoins dû sortir de son silence et de son repos suite à une fausse rumeur circulant sur les réseaux sociaux et annonçant son décès. Brigitte Bardot s'était alors emparée de son compte sur le réseau social X pour rassurer ses fans : "Je vais bien", écrivait-elle alors, "je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette " fake news " sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence".

Depuis, l'ancienne actrice se faisait particulièrement discrète, se contentant de relayer des messages de sa fondation sur les réseaux sociaux.