Mort de Biyouna : de quoi est décédée l'actrice algérienne de 73 ans ? Un cancer et une hospitalisation évoqués

La comédienne et chanteuse algérienne est décédée mardi 25 novembre 2025 à l'âge de 73 ans, après une hospitalisation à Alger.

Une figure du cinéma franco-algérien nous a quitté. Biyouna, connue à la ville sous le nom Baya Bouzar, est décédée ce mardi 25 novembre 2025. L'actrice de 73 ans, vue dans Neuilly sa mère, sa mère ou Les 3 frères avait été hospitalisée à Alger le 4 novembre dernier. Le magazine Algérie aujourd'hui a également fait savoir qu'elle avait ensuite été transférée au service de pneumologie de l'hôpital de Beni Messous. Son état s'était déjà dégradé.

Un proche de Biyouna a annoncé la triste nouvelle dans une publication Facebook ce mardi 25 novembre. Dans sa publication, il a fait savoir que "La regrettée artiste Biyouna s'est éteinte il y a peu à l'hôpital Beni Messous d'Alger, vers 10h, des suites d'un cancer du poumon". RTL annonce également que l'actrice se battait contre un cancer depuis 2016.

De nombreux films

Biyouna est née le 13 septembre 1952 à Alger. Elle débute sa carrière dans le chant et les cabarets, travaillant notamment en tant que danseuse au Copacabana. Alors âgée de 19 ans, elle se fait repérer par le réalisateur Mustapha Badie et lui offre le rôle de Fatima dans le feuilleton La Grande Maison (1973).

Son interprétation lui permet de débuter sa carrière et de devenir célèbre. Biyouna a également tourné dans de nombreux films : au cinéma, sa carrière débute en 1978 avec Leïla et les autres de Sid Ali Mazif. Elle apparaît également en 2000 dans le film franco-espagnol de Nadir Moknèche Le Harem de Madame Osmane avant de retrouver la cinéaste dans Délice Paloma en 2007. On a également pu la voir dans plusieurs films français, comme Il reste du jambon ? d'Anne Dépétrini, Holiday de Guillaume Nicloux, La Source des femmes (belgo-italo-français) en 2011 mais aussi Les Reines du ring, Les Trois Frères : le retour ou Neuilly sa mère, sa mère ! et Le flic de Belleville.

Elle décroche également plusieurs rôles à la télévision, notamment dans les séries Rendez-vous avec le destin en 2007 et Nsibti Laaziza en 2010. En parallèle, Biyouna poursuit également sa carrière de chanteuse : elle a signé les albums Raid Zone (2001) et Blonde dans le Casbah (2007). On peut également entendre sa voix dans la chanson "Bergman" de Julien Doré, sorti en 2011.