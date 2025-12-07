Depuis 19 ans, Franck Dubosc vit une histoire d'amour qui dure avec Danièle : "Dès le premier regard, elle a compris qui..."

Franck Dubosc est heureux en amour avec son épouse, à l'abri des regards indiscrets. Ils ont eu deux enfants ensemble.

Franck Dubosc est un homme épanoui dans son travail et heureux en mariage. Depuis 19 ans, l'acteur de la saga Camping ou du film Noël Joyeux (diffusé au programme tv le dimanche 7 décembre à 21h10 sur TF1) est en couple avec une certaine Danièle. Ils se sont rencontrés en 2006 dans un cadre professionnel, alors que cette femme de dix ans sa cadette travaillait dans le secteur de la communication.

"Ma femme me calme, m'apaise", a-t-il pu confier au magazine Gala. "Elle m'a aidé à m'aimer un peu plus. Dès le premier regard, elle a compris qui se cachait derrière le masque." La principale intéressée avait confirmé auprès de Paris-Match que lors de leur rencontre, elle était "intriguée par l'homme qui se cachait derrière l'humoriste. J'ai tout de suite perçu une timidité intéressante en lui".

Après 3 ans d'idylle discrète, le couple se marie en 2009. L'inoubliable Patrick Chirac n'a pas manqué d'avouer dans les colonnes de Gala l'année suivante qu'il était alors réticent à l'idée de s'engager : "Nous voulons un bébé, mais ma compagne souhaite se marier d'abord. Moi, je suis plus réti­cent. Je suis comme tous les hommes, quand on me dit 'mariage', je pense d'abord à 'Et si on divorce ?'. Mais, s'il faut le faire, je me marie­rai car je ne suis pas non plus si buté."

Mais heureusement aucun divorce ne semble être à l'horizon, et l'acteur de 62 ans et son épouse vivent loin des projecteurs avec leurs deux fils : Raphaël, né en 2010, et Milhan, né en 2012. A leur sujet, il confiait au média Lou en 2024 être un père "chiant". "Mon fils ne m'appelle pas 'papa', il m'appelle 'frère'. 'Eh wesh frère !'", s'amusait le comédien, assurant d'abord être un "papa cool", avant de rapidement rectifier.

"En réalité, je suis chiant. Je cache les manettes de la PlayStation, j'insiste pour qu'ils fassent leurs devoirs, prennent leur bain, plient leur serviette, éteignent les lumières… Je suis très chiant", avouait-il. Franck Dubosc confiait aussi avoir laissé la lourde tâche de l'aide aux devoirs à sa compagne. "J'ai bien prouvé que j'étais nul en maths dès le départ, alors c'est elle qui s'en charge", lâchait l'humoriste.