Philippe Caubère : accusé de viols sur mineures, le comédien mis en examen pour proxénétisme

Le comédien connu pour "La gloire de mon père" était déjà poursuivi pour viols sur mineur. Il est également mis en examen pour proxénétisme depuis le 24 novembre.

De nouvelles accusations pèsent sur Philippe Caubère. Déjà accusé viols sur mineures, Le comédien de 75 ans, figure du théâtre et connu pour avoir joué dans le film La Gloire de mon père, a été mis en examen le 24 novembre pour "proxénétisme", selon une information de BFM TV confirmée par franceinfo auprès du parquet de Créteil, ce jeudi 11 décembre.

Dans son témoignage relayé il y a quelques mois par de nombreux médias, l'une des plaignantes assurait que l'acteur l'aurait contrainte à avoir des relations sexuelles tarifées avec des "centaines d'hommes". Philippe Caubère, lui, s'est défendu en assurant que les relations ont toujours été consenties, précise BFM.

Le comédien, lauréat de trois Molières, est accusé de viols, d'agressions sexuelles et corruption sur mineurs par deux femmes depuis février 2024. Les faits dénoncés se seraient produits entre 2010 et 2019. Philippe Caubère est aussi mis en examen pour corruption de mineur de plus de 15 ans sur une troisième victime qui dénonçait des faits survenus entre 2019 et 2021, nous apprend franceinfo. Dans un communiqué transmis à l'AFP, Philippe Caubère avait reconnu en janvier 2024 une relation intime qu'il estime comme consentie avec une mineure de 16 ans. Cette relation aurait duré quatre mois et aurait eu lieu en 2012, selon lui.

BFM TV nous apprend que le comédien a également été mis en examen pour "altération ou soustraction" d'élément de preuve "pour faire obstacle à la manifestation de la vérité", tout comme son ancienne avocate, Marie Dosé, également mise en examen en octobre. Philippe Caubère, lui, est libre sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes.