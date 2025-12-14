Décès de Peter Greene : comment l'acteur vu dans Pulp Fiction et The Mask est-il mort ?

L'acteur américain a été découvert sans vie à son domicile new-yorkais. Son manager a salué. Les causes de la mort de l'acteur américain ne sont pas connues. Il avait 60 ans.

Il était connu pour ses rôles de méchants emblématiques dans les années 1990… L'acteur Peter Greene a été retrouvé mort à son domicile ce vendredi 12 décembre, à New York [États-Unis], a rapporté NBC News. Il était âgé de 60 ans. Son agent, Gregg Edwards, aurait alerté la police car de la musique retentissait de manière ininterrompue pendant vingt-quatre heures. Selon des informations du New York Post, la police a écarté la piste criminelle. En revanche, les causes du décès ne sont toujours pas connues.

Son visage est connu du grand public comme celui de deux méchants qui ont marqué le cinéma : Dorian Tyrell dans The Mask et Zed dans Pulp Fiction. Sa carrière a réellement décollé en 1993, grâce à son rôle dans "Clean, Shaven", lui permettant d'obtenir la confiance de Tarantino et Russell l'année d'après.

Mais après cette année bénie, la carrière de Peter Greene a fonctionné au ralenti, avec des rôles mineurs dans des productions moins prestigieuses.

"Un cœur en or", selon son agent

Lors d'un entretien téléphonique accordé à NBC News, son agent est revenu sur la personnalité de Peter Greene : "Personne ne jouait mieux les méchants que Peter [...] Il avait aussi, vous savez, un côté doux que la plupart des gens ne voyaient jamais, et un cœur en or", a déclaré Gregg Edwards.

Vendredi, les secours ont été alertés par le voisinage de l'acteur. De la musique retentissait de son appartement de manière ininterrompue depuis 24 heures.

Aucune autre information concernant l'état de santé de Peter Greene n'a été divulguée. Peter Greene était aussi apparu dans Usual Suspects en 1995, Clean, Shaven en 1993, Piège à grande vitesse en 1995, Sombres Soupçons en 1996 et Flic de haut vol en 1999.

Dans les années 2000, il est brièvement apparu dans Training Day aux côtés de Denzel Washington. Sa carrière a ensuite pris un autre tournant. L'acteur a joué dans des productions plus petites et moins connues dans les années 2010 et 2020.

Né dans le New Jersey en 1965, il avait fugué du domicile familial à l'âge de 15 ans, ce qui l'avait contraint à vivre dans la rue pendant plusieurs années. Il avait ensuite commencé sa carrière d'acteur au début des années 1990.