Décès de Rob Reiner : de quoi sont morts le réalisateur et sa femme Michele Singer ? Des blessures au couteau évoquées

Le réalisateur adoré d'Hollywood et son épouse ont été retrouvés morts ce dimanche 14 décembre à leur domicile de Los Angeles. Une enquête pour homicide a été ouverte.

L'acteur et réalisateur Rob Reiner, connu pour les films Quand Harry Rencontre Sally, Misery et Princess Bride, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles ce dimanche 14 décembre. Son épouse, Michele, est également décédée. Une enquête pour homicide a été ouverte par la police de Los Angeles, mais aucun suspect ni aucun mobile n'a été évoqué à ce stade des investigations.

Rob et Michele Reiner ont été retrouvé sans vie par les secours et la police dimanche après-midi. Un appel pour intervention médical a été formulé par les secours vers 15h30 après avoir découvert les corps d'un homme de 78 ans et de son épouse de 68 ans. Si leur identité n'a pas été immédiatement confirmée, un communiqué de presse de la famille est venu confirmer la mort des deux époux : "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michele et Rob Reiner", ont fait savoir leurs proches auprès de Variety, demandant que leur intimité soit respectée dans ce moment douloureux.

Selon plusieurs médias américains, qui citent des sources proches de la famille ou de l'enquête, le couple aurait été victime de blessures par arme blanche.Dimanche soir, la police de Los Angeles a tempéré les ardeurs et déclaré au cours d'une conférence de presse que les enquêteurs s'efforçaient d'obtenir un mandat de perquisition avant de mener une enquête approfondie : "Pour l’instant, le département de police de Los Angeles ne recherche personne comme suspect ou personne d’intérêt… et nous ne le ferons pas tant que notre enquête ne sera pas terminée", a déclaré le chef adjoint de la police de Los Angeles, Alan Hamilton, dans des propos rapportés par le LA Times. S'il a confirmé que les membres de la famille seraient interrogés, il a également spécifié que "personne n’a été placé en garde à vue ; personne n’est interrogé comme suspect".

Plusieurs sources proches de l'enquête ont fait savoir à des médias américains, comme People, que le fils de Rob Reiner et Michele Reiner serait considéré comme une personne clé dans cette enquête. Scénariste de 32 ans, il avait évoqué par le passé un long combat contre la toxicomanie en 2016, ainsi que des périodes de grandes précarités. Il est actuellement interrogé par la police, mais n'a pas été arrêté.

Un réalisateur reconnu et admiré

Rob Reiner, 74 ans, s'est illustré durant toute sa carrière à plusieurs postes clés : connu comme réalisateur, il a également été acteur, producteur et scénariste. Il a débuté sa carrière comme comédien dans les années 1970 à la télévision dans la sitcom All in the family, avant de réaliser son premier film, Spinal Tap, en 1984. Il a également signé Quand Harry rencontre Sally, classique de la comédie romantique encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur le tournage de celui-ci, en 1989, qu'il avait rencontré son épouse, Michele Singer Reiner, photographe. On lui doit également l'adaptation de Misery, roman de Stephen King, ou le film Princess Bride.

Rob Reiner avait également été nommé à l'Oscar du meilleur film pour Des hommes d'honneur, et à plusieurs Golden Globes pour différentes réalisations.En tant qu'acteur, on l'a vu dans le rôle récurrent du père de Jess dans la série New Girl ou dans Le Loup de Wall Street. Il est également apparu très récemment dans la série The Bear.