Décès de Rob Reiner : de quoi sont morts le réalisateur et sa femme Michele Singer ? Des blessures au couteau évoquées
Le réalisateur adoré d'Hollywood et son épouse ont été retrouvés morts ce dimanche 14 décembre à leur domicile de Los Angeles. Une enquête pour homicide a été ouverte.
L'acteur et réalisateur Rob Reiner, connu pour les films Quand Harry Rencontre Sally, Misery et Princess Bride, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles ce dimanche 14 décembre. Son épouse, Michele, est également décédée. Une enquête pour homicide a été ouverte par la police de Los Angeles, mais aucun suspect ni aucun mobile n'a été évoqué à ce stade des investigations.
Rob et Michele Reiner ont été retrouvé sans vie par les secours et la police dimanche après-midi. Un appel pour intervention médical a été formulé par les secours vers 15h30 après avoir découvert les corps d'un homme de 78 ans et de son épouse de 68 ans. Si leur identité n'a pas été immédiatement confirmée, un communiqué de presse de la famille est venu confirmer la mort des deux époux : "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michele et Rob Reiner", ont fait savoir leurs proches auprès de Variety, demandant que leur intimité soit respectée dans ce moment douloureux.
Selon plusieurs médias américains, qui citent des sources proches de la famille ou de l'enquête, le couple aurait été victime de blessures par arme blanche.Dimanche soir, la police de Los Angeles a tempéré les ardeurs et déclaré au cours d'une conférence de presse que les enquêteurs s'efforçaient d'obtenir un mandat de perquisition avant de mener une enquête approfondie : "Pour l’instant, le département de police de Los Angeles ne recherche personne comme suspect ou personne d’intérêt… et nous ne le ferons pas tant que notre enquête ne sera pas terminée", a déclaré le chef adjoint de la police de Los Angeles, Alan Hamilton, dans des propos rapportés par le LA Times. S'il a confirmé que les membres de la famille seraient interrogés, il a également spécifié que "personne n’a été placé en garde à vue ; personne n’est interrogé comme suspect".
Plusieurs sources proches de l'enquête ont fait savoir à des médias américains, comme People, que le fils de Rob Reiner et Michele Reiner serait considéré comme une personne clé dans cette enquête. Scénariste de 32 ans, il avait évoqué par le passé un long combat contre la toxicomanie en 2016, ainsi que des périodes de grandes précarités. Il est actuellement interrogé par la police, mais n'a pas été arrêté.
Un réalisateur reconnu et admiré
Rob Reiner, 74 ans, s'est illustré durant toute sa carrière à plusieurs postes clés : connu comme réalisateur, il a également été acteur, producteur et scénariste. Il a débuté sa carrière comme comédien dans les années 1970 à la télévision dans la sitcom All in the family, avant de réaliser son premier film, Spinal Tap, en 1984. Il a également signé Quand Harry rencontre Sally, classique de la comédie romantique encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur le tournage de celui-ci, en 1989, qu'il avait rencontré son épouse, Michele Singer Reiner, photographe. On lui doit également l'adaptation de Misery, roman de Stephen King, ou le film Princess Bride.
Rob Reiner avait également été nommé à l'Oscar du meilleur film pour Des hommes d'honneur, et à plusieurs Golden Globes pour différentes réalisations.En tant qu'acteur, on l'a vu dans le rôle récurrent du père de Jess dans la série New Girl ou dans Le Loup de Wall Street. Il est également apparu très récemment dans la série The Bear.
12:20 - Kathy Bates "dévastée" par la mort de Rob Reiner
Les circonstances du décès de Rob Reiner doivent encore être élucidées, mais les stars américaines pleurent le décès de l'acteur. A l'instar de Kathy Bates, oscarisée pour son rôle dans le film Misery en 1990 : "Rob a changé le cours de ma vie", a-t-elle écrit, s'avouant "absolument dévastée" par le décès du couple. Elle a également tenu à rendre hommage à son épouse, Michele Singer Reiner, louant ses talents de productrices et de photographes en mentionnant ses "magnifiques photos pour la promotion de Misery".
11:30 - "Aucun suspect identifié"
Au micro d'ABC News, les autorités ont confirmé que les deux victimes ont été "poignardés à mort" dans leur résidence située dans le quartier de Brentwood de Los Angeles. Dans une conférence de presse relayée par ABC Los Angeles, qui s'est tenue dimanche soir, les autorités ont déclaré qu"'aucun suspect" n'avait encore été identifié et que personne n'avait encore été arrêté : "A cet instant, la police de Los Angeles ne recherche aucun suspect ni aucune personne d'intérêt... Nous ne le ferons pas tant que nos enquête ne sera pas terminée". S'il a confirmé que plusieurs membres de la famille Reiner seraient interrogés, il a ajouté que "personne n'a été placé en garde à vue ; personne n'est interrogé comme suspect". Selon les informations du magazine People, le fils du couple, Nick Reiner, serait entendu par les autorités, mais il n'a pas été arrêté et la police n'a pas encore déclaré s'il était entendu en qualité de témoin ou de suspect.
11:07 - La mort de Rob Reiner choque Hollywood
L'annonce du décès tragique de Rob Reiner et de son épouse a provoqué un grand choc à Hollywood. Nombreux sont les stars qui ont partagé leur tristesse à l'annonce de la mort du réalisateur et comédien, à l'instar de Christopher Guest (Spinal Tap) et de son épouse Jamie Lee Curtis (New Girl) : "Christopher et moi sommes profondément bouleversés et choqués par la mort violente et tragique de nos chers amis Rob et Michelle Singer [...] Nous avons perdu des amis formidables. Merci de nous accorder le temps de faire notre deuil." Barack Obama et son épouse Michelle Obama ont également partagé leur désarroi suite à cette information : "On se souviendra d'eux pour les valeurs qu'ils ont défendues et pour les innombrables personnes qu'ils ont inspirées", quand Sean Astin (Le Seigneur des Anneaux), président de la SAF-Aftra, a salué "l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du cinéma et de la télévision. Son impact sur la culture américaine est tout simplement incommensurable".
10:32 - Le fils de Rob et Michele Reiner est-il suspect ?
Pour l'heure, les circonstances entourant la mort de Rob Reiner et de son épouse sont encore floues. Leur fils, Nick Reiner, est interrogé par la police et considéré comme une personne clé dans l'enquête. Selon le magazine People en revanche, plusieurs sources qui auraient communiqué avec la famille du couple assurent que leur fils serait potentiellement responsable du double meurtre. La police n'a pour l'heure rien confirmé, et Nick Reiner n'a pas été arrêté.
10:02 - Billy Crystal s'est rendu au domicile de Bob Reiner
Billy Crystal a toujours été l'un des grands amis de Rob Reiner. Ils ont collaboré ensemble sur plusieurs films, notamment Quand Harry rencontre Sally, Spinal Tap, et Princess Bride. Selon le magazine People, l'acteur s'est rendu au domicile du réalisateur suite à l'annonce de son décès par coups de couteau ce dimanche. Le comédien Larry David Seen est également présent. Selon un voisin qui s'est exprimé auprès de ABC 7 Los Angeles, Billy Crystal avait l'air d'être "sur le point de pleurer".
09:30 - Dans quelles circonstances ont été retrouvés Rob Reiner et sa femme ?
Une enquête pour homicide a été ouverte par la police de Los Angeles ce dimanche. Ce sont d'abord les secours qui ont été appelés pour intervention médicale chez les Reiner aux alentours de 16 heures, heure locale, le 14 décembre. Sur place, les secours ont découvert les corps sans vie du réalisateur de 78 ans et de son épouse de 68 ans, probablement tués par arme blanche selon les premières informations. L'identité du couple a été confirmé quelques heures plus tard par les autorités, alors que la famille de Rob Reiner annonçait son décès dans les médias.
09:06 - Quand Nick Reiner évoquait son addiction
Nick Reiner est un personnage clé pour comprendre les morts suspectes de Rob et Michele Reiner. Il est actuellement interrogé par la police, mais n'a pas été arrêté, et il n'a pas encore été confirmé par les autorités qu'il est suspecté pour la mort du réalisateur et de son épouse. En 2016, Nick Reiner avait évoqué son combat contre l'addiction à la drogue dans les colonnes du magazine People, qui avait débuté dans son adolescence. Depuis l'âge de 15 ans environ, il a entamé plusieurs séjours en centre de désintoxication, mais il a connu des périodes où il s'est éloigné de ses proches et a vécu dans la rue. "Maintenant, je suis rentré à la maison depuis un long moment, et je me suis habitué à vivre de nouveau à Los Angeles entouré de ma famille", disait-il alors à l'époque, dans des propos rapportés par le magazine américain.
08:45 - Le fils de Rob et Michele Reiner interrogé par la police
L'une des personnes clés dans l'enquête autour de la mort de Rob et Michele Reiner est leur fils, Nick Reiner. Âgé de 32 ans, il est scénariste et a vécu des moments de grandes précarités, souffrant également de toxicomanie, selon plusieurs médias américains. Le magazine People assure ce matin qu'il est considéré comme le principal suspect par plusieurs sources proches de la famille de Rob Reiner. La police américaine serait actuellement en train de l'interroger, mais aucune arrestation n'a encore eu lieu. Les autorités n'ont, en revanche, pas confirmé que Nick Reiner était suspecté.