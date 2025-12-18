Mort de Rob Reiner et de son épouse Michele Singer : les causes de leurs décès révélées

Les causes exactes du décès du réalisateur et de sa femme ont été rendues publiques le 17 décembre. Leur fils, Nick Reiner, a été inculpé pour meurtres.

Les causes du décès de Rob Reiner et de sa femme Michele Singer ont été révélées par la presse américaine le 17 décembre 2025. Selon les rapports du médecin légiste du comté de Los Angeles, le réalisateur et la photographe sont décédés des suites de "multiples blessures par arme blanche". Leur fils, Nick Reiner, a été inculpé pour les meurtres de ses parents et s'est brièvement présenté à son audience ce même jour, vêtu d'un gilet anti-suicide et menotté. Selon les informations de Variety, il n'a pas plaidé coupable et a accepté le report de sa comparution au 7 janvier. En attendant, il reste en détention provisoire.

L'homme de 32 ans est plus précisément inculpé pour "deux chefs de meurtre au premier degré", la plus haute qualification. Le fait que son acte soit "multiple" et qu'il a "personnellement utilisé une arme dangereuse et mortelle, à savoir un couteau", pèsent comme circonstance aggravante. À la sortie de l'audience, l'avocat du mis en cause, Alan Jackson, a demandé aux journaliste de faire preuve de patience pendant le déroulement de la procédure et a refusé de répondre aux questions concernant l'état de santé mental de son client.

Ces chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ou de la peine de mort. Le fils de Rob Reiner et Michele Singe est actuellement détenu sans caution, a précisé le procureur.

Rob Reiner a été retrouvé mort dimanche 14 décembre 2025, aux côtés de son épouse, dans leur maison de Brentwood à Los Angeles. Leur fils cadet, Nick Reiner, avait été interpellé quelques heures plus tard. Plusieurs médias américains ont fait état d'une dispute entre le père et le fils la veille des deux meurtres, au cours d'une fête chez Conan O'Brien, mais le mobile n'est pas connu. Nick Reiner a été déclaré inapte à comparaître pour son audience, mardi 16 décembre.

Scénariste de 32 ans, Nick Reiner avait évoqué par le passé un long combat contre l'addiction aux drogues dans son adolescence, plusieurs séjours en centres de désintoxication ainsi que des périodes de grandes précarités. Son histoire avait en partie inspiré le film Being Charlie, réalisé par son père.

Selon les informations du Los Angeles Times, le mis en cause se serait disputé avec ses parents la veille de leur mort lors d'une fête chez le présentateur Conan O'Brien. Nick Reiner, qui vivait dans une dépendance de la maison de ses parents, se serait comporté bizarrement au cours de la soirée. Sa mère aurait également témoigné son inquiétude concernant la santé mentale de son fils cadet dans les semaines précédant sa mort.

Rob Reiner, 74 ans, s'est illustré durant toute sa carrière à plusieurs postes clés : connu comme réalisateur, il a également été acteur, producteur et scénariste. Il a débuté sa carrière comme comédien dans les années 1970 à la télévision dans la sitcom All in the family, avant de réaliser son premier film, Spinal Tap, en 1984. Il a également signé Quand Harry rencontre Sally, classique de la comédie romantique encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur le tournage de celui-ci, en 1989, qu'il avait rencontré son épouse, Michele Singer Reiner, photographe. On lui doit également l'adaptation de Misery, roman de Stephen King, ou le film Princess Bride.

Rob Reiner avait également été nommé à l'Oscar du meilleur film pour Des hommes d'honneur, et à plusieurs Golden Globes pour différentes réalisations.En tant qu'acteur, on l'a vu dans le rôle récurrent du père de Jess dans la série New Girl ou dans Le Loup de Wall Street. Il est également apparu très récemment dans la série The Bear.

Après un premier mariage avec l'actrice Penny Marshall de 1971 à 1981, dont il a adopté la fille, l'actrice et productrice Tracy Reiner (née en 1964), Rob Reiner a rencontré Michele Singer sur le tournage de Quand Harry rencontre Sally. Alors qu'il ne croyait plus en l'amour à l'époque, le réalisateur prévoyait que les héros de la comédie romantique culte ne finissent pas ensemble, jusqu'à sa rencontre avec la photographe. Retrouvant foi en l'amour avec elle, il décide d'offrir à ses personnages la fin heureuse que l'on connaît aujourd'hui. Rob Reiner et Michele Singer se marient en 1989.

Au cours de son premier mariage avec Penny Marshall, Rob Reiner a adopté la fille de son épouse, l'actrice et productrice Tracy Reiner (née en 1964). Puis, avec Michele Singer, il aura trois enfants : l'acteur et scénariste Jake Reiner, né en 1991, le scénariste Nick Reiner, né en 1993 et l'actrice Romy Reiner, née en 1998. Nick Reiner a été inculpé et placé en détention pour le meurtre de ses parents, retrouvés morts le 14 décembre 2025 à leur domicile de Los Angeles.