Brigitte Bardot : la date et le lieu de ses obsèques dévoilés
Brigitte Bardot ne sera pas enterrée où elle le voulait. Morte à 91 ans le dimanche 28 décembre, ses obsèques auront lieu au début du mois de janvier.
- Les obsèques de Brigitte Bardot, morte dimanche, à l'âge de 91 ans, auront lieu le mercredi 7 janvier, à 11h, à l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Tropez. Un enterrement à La Madrague, comme elle le souhaitait, semble avoir été écarté.
- Brigitte Bardot s'est éteinte à 5h55 le 28 décembre 2025, dans sa célèbre résidence, aux côtés de son mari Bernard d'Ormale. "Elle lui a dit tout doucement son petit mot d'amour qui est 'piou piou'. Et c'était fini", a indiqué sur BFMTV Bruno Jacquelin, directeur des relations publiques de la fondation qu'elle avait créée.
- Les causes du décès de Brigitte Bardot n'ont pas été précisées. L'ancienne top-model, actrice et chanteuse avait subi une lourde "intervention chirurgicale dans le cadre d’une maladie grave" en octobre, alimentant d’intenses rumeurs.
10:29 - La pierre tombale est fracturée
Le caveau familial dans lequel Brigitte Bardot va finalement reposer a été abimé il y a quelques mois. Un laurier a été taillé et ce travail a conduit à la fracture de la pierre tombale. Le fait que Brigitte Bardot y soit enterrée pourrait conduire sa famille à s’occuper des réparations.
09:42 - Pourquoi ses volontés n’ont-elles pas été suivies ?
Brigitte Bardot l’avait confié au Monde quelques années avant sa mort : "J’ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités." La star voulait être enterrée dans son jardin et non au cimetière de Saint-Tropez, "où une foule de connards risquerait d’abîmer la tombe de mes parents et mes grands-parents. Je veux qu’on leur foute la paix". Mais la mairie de Saint-Tropez a annoncé hier que Brigitte Bardot reposerait bien aux côtés de ses parents. Selon Ici Provence, la préfecture du Var n’aurait pas "reçu de demande pour une inhumation au domicile de l’actrice". De plus, elle aurait modifié ses dernières volontés.