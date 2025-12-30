Brigitte Bardot : la date et le lieu de ses obsèques dévoilés

Le caveau familial dans lequel Brigitte Bardot va finalement reposer a été abimé il y a quelques mois. Un laurier a été taillé et ce travail a conduit à la fracture de la pierre tombale. Le fait que Brigitte Bardot y soit enterrée pourrait conduire sa famille à s’occuper des réparations.

09:42 - Pourquoi ses volontés n’ont-elles pas été suivies ?

Brigitte Bardot l’avait confié au Monde quelques années avant sa mort : "J’ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités." La star voulait être enterrée dans son jardin et non au cimetière de Saint-Tropez, "où une foule de connards risquerait d’abîmer la tombe de mes parents et mes grands-parents. Je veux qu’on leur foute la paix". Mais la mairie de Saint-Tropez a annoncé hier que Brigitte Bardot reposerait bien aux côtés de ses parents. Selon Ici Provence, la préfecture du Var n’aurait pas "reçu de demande pour une inhumation au domicile de l’actrice". De plus, elle aurait modifié ses dernières volontés.