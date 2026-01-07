Obsèques de Brigitte Bardot : les stars présentes pour l'ultime hommage

L'enterrement de Brigitte Bardot a lieu ce mercredi 7 janvier à Saint-Tropez. La journée d'hommages, en présence de personnalités, débute. Suivez notre direct.

En direct

10:40 - Jean-Luc Reichmann rend un dernier hommage à Brigitte Bardot Des personnalités issues du monde politique, de la cause environnementale et de la télévision sont présent à Saint-Tropez pour un ultime hommage rendu à Brigitte Bardot. Parmi elles, on compte Jean-Luc Reichmann, animateur emblématique des Douze Coups de midi, qui est venu rendre un dernier hommage à l'actrice décédée le 28 décembre d'un cancer.

10:37 - Marine Le Pen est arrivée à Saint-Tropez Les personnalités invitées aux obsèques de Brigitte Bardot commencent à se rendre à Saint-Tropez pour la cérémonie prévue à 11 heures en l'église Notre-Dame de l'Assomption. Marine Le Pen, qui avait déjà fait savoir qu'elle ferait le déplacement, est arrivée selon les informations de BFM TV. Les badauds ont également pu apercevoir Jean-Luc Reichman ou Caroline Margeridon.

10:29 - Des figures de la défense animale présentes aux obsèques Brigitte Bardot a renoncé au cinéma dans les années 1970 pour se consacrer entièrement à la cause animale, qu’elle a représentée à travers sa fondation. Plusieurs figures de ce combat seront présentes aux obsèques de l’actrice, parmi lesquels le secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot et ancien président du Stade Français Max Guazzini, le président de la ligue pour la protection des oiseaux Allain Bougrain-Dubourg ou encore l’activiste environnemental Paul Watson.

10:28 - La petite fille de Brigitte Bardot est arrivée aux obsèques Brigitte Bardot avait trois petits enfants, qui ont grandi en Norvège. L'une d'entre eux, Thea Charrier, est arrivée à Saint-Tropez avec ses trois enfants pour rendre un dernier hommage à sa grand-mère.

10:25 - Aurore Bergé invitée aux funérailles La ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Bergé, est la seule représentante du gouvernement présente aux obsèques de Brigitte Bardot. Au micro de BFM TV, elle a fait savoir qu'elle était présente "à titre amicale", et d'ajouter : "Le temps des obsèques de Brigitte Bardot n'est pas un temps politique. C'est un temps personnel, intime et humain."

10:10 - Paul Watson à Saint-Tropez pour les obsèques de Brigitte Bardot Parmi les invités qui sont déjà présents ce mercredi matin à Saint-Tropez, on compte l'activiste environnementaliste canadien Paul Watson. Il a accompagné B.B. lors de son premier voyage sur la banquise pour sauver les bébés phoques. Il était également présent en mai 2025 pour la projection du documentaire dédié à l'actrice, au Festival de Cannes.

10:01 - Tenue sombre exigée pour les invités Retransmise à Saint-Tropez sur grand écran, la cérémonie religieuse prévue à 11 heures est uniquement réservée aux personnes invitées, parmi lesquelles plusieurs personnalités. Il a été demandé qu’ils portent “une tenue sombre” qui symbolise ce que portrait l’actrice dans les dernières années de sa vie “pour porter le deuil des animaux”.

09:51 - Quels membres de la famille présents ? On ne sait pas encore quels seront les membres de la famille de Brigitte Bardot qui seront présents. On attend la venue de son mari, Bernard d'Ormale. La présence de son fils, Nicolas-Jacques Charrier, est encore à confirmer : vivant à Oslo avec sa famille, il entretenait une relation distante avec sa mère. Des liens qui se seraient apaisés dans les dernières années de la vie de l'actrice, grâce au concours de son mari. Selon les informations du Parisien, Mijanou, 87 ans et soeur de Brigitte Bardot, ne devrait pas se déplacer, vivant désormais à Los Angeles.

09:40 - Brigitte Bardot a succombé à un cancer Longtemps restées secrètes, les causes de la mort de Brigitte Bardot ont été révélées ce mardi soir. Dans une interview à Paris-Match, le dernier mari de l'actrice Bernard d'Ormale a révélé que son épouse souffrait d'un cancer, sans en préciser le type. "Elle avait très bien résisté aux deux opérations subies pour soigner le cancer qui l’a emportée", a-t-il raconté, relatant des "moments de souffrance physique".

09:30 - Marine Le Pen sera présente Brigitte Bardot n’a jamais caché ses accointances pour le parti d’extrême droite français. C’est pourquoi Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement National, est invité aux obsèques de l’actrice. Elle s’y rendra “à titre personnel et amical” pour exprimer "l'affection, la gratitude et l'admiration” qu’elle porte à B.B.

09:20 - Michel Drucker a laissé une gerbe pour Brigitte Bardot On ne sait pas encore si Michel Drucker, 83 ans, sera présent aux obsèques de Brigitte Bardot ce matin. Mais selon les informations du Figaro, le présentateur de Vivement dimanche a laiss" un bouquet de fleurs devant l'autel de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Il y est écrit sur un ruban : "A notre Brigitte". Le message est signé par lui et son épouse, l'actrice Dany Saval.

09:15 - L'absence d'Emmanuel Macron Si Marine Le Pen a fait savoir qu'elle serait présente aux obsèques de Brigitte Bardot, on sait également que le couple présidentiel ne sera pas présent. Brigitte Bardot ne cachait pas qu'elle n'appréciait guère Emmanuel Macron ni sa politique, et une invitation n'aurait pas été envoyée au chef d'Etat et de son épouse. L'Elysée avait également proposé l'organisation d'un hommage national, mais la famille de B.B. n'a pas donné suite.