Nicolas-Jacques Charrier : qui est l'unique enfant de Brigitte Bardot et son seul héritier ?

Nicolas-Jacques Charrier est l'unique enfant de Brigitte Bardot. Sa vie est marquée par le rejet de sa mère et de la célébrité ainsi qu'un départ pour la Norvège où il a élevé ses deux enfants.

Si Brigitte Bardot a fini par s'éloigner des projecteurs, cela a toujours été la volonté de son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier. Né le 11 janvier 1960, il est le fruit de l'union entre Brigitte Bardot et l'acteur Jacques Charrier. Mais à peine arrivé, le couple bat de l'aile et divorce en 1963, quatre ans après leur mariage.

Brigitte Bardot ne s'est pas battue pour obtenir la garde de son fils, alors âgé de seulement trois ans. Elle a d'ailleurs confié dans sa biographie Initiales B.B (1996) avoir détesté sa grossesse et son rôle de mère. Elle y a comparé la grossesse à une "tumeur" et dit qu'elle aurait préféré accoucher d'un petit chien que d'un enfant.

Des confessions qui n'ont fait que renforcer l'éloignement entre Brigitte Bardot et Nicolas-Jacques Charrier, ainsi qu'avec son père. Il porte plainte contre sa mère pour atteinte à la vie privée et Brigitte Bardot doit verser 100 000 francs (23 784 euros) de dommages et intérêts.

Le rapprochement entre la mère et le fils

De son côté, Nicolas-Jacques Charrier se marie en 1984 avec la mannequin norvégienne Anne-Line Bjerkan. Ils s'installent en Norvège, loin des projecteurs, et accueillent deux filles : Anna (1985) et Thea (1990). Avec cet éloignement, la mère et le fils finissent par se rapprocher. Dans une rare interview donnée en 2018, Brigitte Bardot confie qu'ils se parlent régulièrement et qu'il lui rend visite.

Nicolas-Jacques Charrier reste loin des projecteurs et compte bien continuer ainsi. Aujourd'hui âgé de soixante-quatre ans, il est grand-père et vit toujours en Norvège. Il est le seul héritier de Brigitte Bardot.