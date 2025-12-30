George Clooney a obtenu la nationalité française : la principale raison qui l'a mené à ce choix dévoilée

L'acteur américain George Clooney est désormais français. Résidant dans le sud de l'Hexagone, il y apprécie sa tranquillité.

L'acteur américain George Clooney est désormais français. Avec sa femme Amal, d'origine libanaise et leurs jumeaux Ella et Alexander, âgés de huit ans, ils ont obtenu la nationalité française le 26 décembre dernier. La démarche a été officialisée dans le journal officiel du lendemain. La famille est très attachée à la France, le couple ayant acquis en 2021 le domaine du Canadel avec une bastide provençale et un vignoble à Brignoles dans le Var. La demeure mesure 900 mètres carrés et s'étend sur trois étages. Il y a aussi sur le domaine un lac, une piscine et un court de tennis.

Dans cet endroit, l'acteur se sent au calme comme il l'avait confié début décembre sur RTL lors de la sortie de son nouveau film Jay Kelly sur Netflix : "L'endroit le plus heureux pour nous, c'est cette ferme où les gosses s'amusent, comme j'ai pu le faire étant jeune dans le Kentucky. J'aime vraiment ce que nous vivons là-bas". L'acteur a donc choisi la France pour la tranquillité, mais surtout pour y élever ses enfants. "Ici, on ne prend pas de photos de vos gamins. Il n'y a pas de paparazzis planqués à la sortie de l'école", a-t-il ajouté. Les enfants sont scolarisés en France, même si la figure phare de la pub Nespresso retourne parfois aux Etats-Unis où il possède une maison.

"Un Français comme les autres"

"J'aime la culture française, votre langue, même si je suis toujours aussi mauvais après 400 jours de cours", a-t-il également avoué. Malgré ses quelques difficultés en langue, la démarche a bien abouti, et ce juste avant le durcissement des règles. Dès le 1er janvier prochain, toute personne souhaitant obtenir la nationalité française devra passer un examen civique porté sur les valeurs, la société et la culture française. Ce nouveau statut va notamment donner le droit à l'acteur de voter à la prochaine présidentielle. Ce dernier avait d'ailleurs félicité Emmanuel Macron lors de sa première élection. Il aura aussi une double fiscalisation de ses revenus.

Le maire de Brignoles, Didier Bremont, a félicité cette initiative de l'acteur estimant auprès de BFMTV que cela prouve "son amour" et "son intérêt" pour la France. Il a assuré que la star vivait déjà tel "un Français comme les autres", se rendant dans les commerces du coin de "façon très tranquille".