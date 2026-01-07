Nicolas-Jacques Charrier : pourquoi le fils de Brigitte Bardot avait une relation compliquée avec sa mère ?

Brigitte Bardot a eu un enfant, Nicolas-Jacques, né de son mariage avec l'acteur Jacques Charrier. Les relations mère-fils ont été complexes pendant de nombreuses années.

Figure ultra médiatique parfois controversée, star internationale aux films iconiques, Brigitte Bardot laisse derrière elle un héritage monumental depuis son décès, le 28 décembre à l'âge de 91 ans. Côté vie personnelle, l'ancienne actrice avait été mariée à 4 reprises et n'avait eu qu'un enfant. De son union avec l'acteur Jacques Charrier (lui-même décédé en septembre 2025), rencontré lors du tournage de Babette s'en va-t-en guerre, elle donne naissance à Nicolas-Jacques Charrier le 11 janvier 1960.

Le couple divorce trois ans plus tard, et Jacques Charrier obtient la garde du garçon. Brigitte Bardot s'en contente : "Il me manquait beaucoup de soutiens, il me manquait des parents, des gens qui m'aident à vivre. Je n'avais pas cela", détaillait-t-elle en 2022 au micro du Parisien. Nicolas-Jacques Charrier va très vite s'éloigner de sa mère.

Le fils de B.B. grandit dans le Tarn, loin de la lumière en toute discrétion. L'actrice révélait en juin 2024 dans une interview à Paris Match qu'elle lui avait "promis" de "ne jamais parler de lui dans [ses] interviews". On en sait donc très peu sur lui. Célébrant bientôt ses 66 ans, Nicolas-Jacques Charrier a principalement grandi au côté de son père et de sa famille. Il épouse la mannequin Anne-Line Bjerkan en 1984, selon des informations du Cosmopolitan, et s'est ensuite installé en Norvège, où il a eu à son tour des enfants.

Un procès de Jacques Charrier contre Brigitte Bardot

Nicolas-Jacques Charrier a ainsi fait sa vie loin de sa mère qui s'est installée définitivement à La Madrague, sa demeure de Saint-Tropez. Il faut dire que, d'abord distantes, les relations entre Brigitte Bardot et son fils unique sont devenues glaciales pendant un temps.

Brigitte Bardot n'a jamais caché son rapport complexe à la maternité, qui a eu des conséquences directes sur sa relation avec son fils. Avant Nicolas-Jacques Charrier, elle subit plusieurs avortements illégaux, dans des conditions déplorables et frôle plusieurs fois la mort. Elle ne cachera pas qu'elle ne voulait pas être mère et ne se sentait pas prête à éduquer un enfant : "Je ne pouvais pas être les racines de Nicolas parce que j'étais complètement déracinée, déséquilibrée, perdue dans ce monde fou", a-t-elle confié à la télévision dans des propos rapportés par Marie France.

"Elle ne veut pas de cet enfant, écrit Pascal Louvrier, auteur de Vérité BB. Pas prête. Pas l'envie. Pas avec cet homme, Charrier, qui devient de plus en plus possessif." Mais la pression sociale la pousse à se marier et à donner naissance à son fils, malgré son désir de liberté et d'avorter de nouveau. Les médecins ne s'y risqueront pas cette fois.

"C'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi"

Nicolas-Jacques Charrier arrive donc au début de l'année 1960 dans ce contexte très particulier. "Quand il est né, c'était l'hystérie autour de moi. La chambre d'accouchement installée dans ma maison, les photographes derrière les fenêtres, ceux qui se déguisaient en médecin pour me surprendre. Il n'y avait aucune intimité", raconte-t-elle au magazine Point de Vue en 2020. "J'ai associé la naissance de mon fils à ce traumastisme. Et c'est Nicolas qui en a porté les conséquences."

Un traumatisme qui la pousse à avoir des mots très durs envers son propre enfant. Dans son autobiographie, Initiales B.B. (1996), elle raconte qu'elle vit très mal la grossesse : "C'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi, que j'avais portée dans ma chair tuméfiée, n'attendant que le moment béni où l'on m'en débarrasserait enfin", écrit-elle. "Le cauchemar arrivé à son paroxysme, il fallait que j'assume à vie l'objet de mon malheur." Elle dira même : "j'aurai préféré accoucher d'un petit chien". Suite à ces propos, Jacques Charrier intente un procès au nom de son fils contre l'actrice et son éditeur, en octobre 1996.

Des relations désormais apaisées

Les relations entre Brigitte Bardot et son fils Nicolas-Jacques Charrier se sont néanmoins apaisées dans les dernières années de sa vie. Le mari de l'actrice, Bernard d'Ormale, la convainc de reprendre contact avec son enfant, assurant dans les colonnes de Paris-Match que ça s'est "bien passé". "Nous nous appelons régulièrement", confiait Brigitte Bardot dans un entretien à Var-Matin, en 2022. "Vivant en Norvège, il me rend visite une fois par an à la Madrague, seul ou accompagné de sa famille."