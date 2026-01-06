Mort de Béla Tarr : de quoi est décédé le réalisateur hongrois vénéré par Martin Scorsese ?

Le réalisateur Béla Tarr, connu pour "Le Tango de Satan" et "Damnation", est décédé ce mardi 6 janvier 2026 à l'âge de 70 ans.

Le cinéma hongrois pleure l'une de ses figures majeures. Le réalisateur Béla Tarr est décédé le 6 janvier 2026 à l'âge de 70 ans. l'European Film Academy qui a annoncé la triste nouvelle ce mardi. Il a également été précisé que celui qui était considéré comme l'un des maîtres du cinéma hongrois s'est éteint "des suites d'une maladie longue et grave". Dans un communiqué de presse partagé par Variety, l'organisation "pleure un réalisateur exceptionnel et une personnalité engagée, profondément respecté par ses pairs et encensé par le public du monde entier."

Né en 1955, Béla Tarr s'est illustré comme un réalisateur radical, dont l'oeuvre uniquement en noir et blanc se caractérisait par sa mélancolie évidente et sa mise en scène virtuose. Ses films ont rencontré un beau succès critique en France, ainsi qu'en Italie, au Canada ou aux Etats-Unis. Parmi ses œuvres phares, on compte Damnation sorti en 1987, Les Harmonies Werckmeister sorti en 2000 ou L'Homme de Londres qui a eu les honneurs d'une sélection au Festival de Cannes en 2007.

L'un de ses films les plus radicaux et intense, que beaucoup considèrent comme son chef d'oeuvre, reste Le Tango de Satan (également connu sous le nom Sátántangó). Il s'agit de l'adaptation du roman de Laszlo Krasznahorkai (prix Nobel de littérature). Sorti en 1994, ce film sur l'effondrement du communisme en Europe de l'Est se distingue par sa durée de plus de 7 heures et les louanges qu'il a reçu de la part de cinéastes de renoms, comme Gus Van Sant ou Martin Scorsese. Ce dernier n'a jamais caché son admiration pour le travail de Béla Tarr et a décrit son confrère comme "l'un des artistes les plus audacieux du cinéma".

Béla Tarr a mis fin à sa carrière au cinéma il y a 15 ans en sortant par la grande porte. Son dernier film, Le Cheval de Turin, a reçu l'Ours d'Argent du Festival de Berlin de 2011. Par la suite, il avait continué ses apparitions, président le jury de plusieurs festivals de cinéma.